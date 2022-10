Endrick quebra recordes, ofusca gringos e deixa Palmeiras 99% campeão

Atualizado em 26 out 2022, 12h58 - Publicado em 26 out 2022, 08h27

Por Da redação Atualizado em 26 out 2022, 12h58 - Publicado em 26 out 2022, 08h27

Endrick, a joia de 16 anos do Palmeiras, mostrou que é predestinado. Ele cravou seu nome na história do clube como o mais jovem a balançar as redes na história do Verdão e também do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. O lance histórico não veio em uma ocasião qualquer: aconteceu na vitória por 3 a 1, contra o Athletico Paranaense, na última terça-feira, um triunfo que deixou o Verdão à porta do título. A atuação decisiva o fez cair ainda mais nas graças da torcida e ofuscou os reforços gringos Merentiel e Flaco López.

O tento do garoto, um cabeceio após cruzamento de Rony, foi o segundo do alviverde na partida, que virou o placar. Com isso, aos 16 anos, três meses e quatro dias, Endrick quebrou um recorde que durava 106 anos. Ele superou Heitor, maior artilheiro da história do Verdão, que fez seu primeiro gol como profissional com 16 anos, 11 meses e 14 dias, em uma vitória por 4 a 1 sobre a Associação Atlética das Palmeiras pelo Campeonato Paulista de 1916.

Endrick também superou o atacante Jô, que detinha o recorde de gol mais precoce da competição, pelo gol marcado aos 16 anos e cinco meses, pelo Corinthians diante do Internacional, no Brasileirão de 2003.

Uma joia rara

Desde que brilhou na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, Endrick foi o motivo de muita expectativa. Enquanto o garoto estampava manchetes, sequer podia jogar (até completar 16 anos) e via a pressão pela estreia aumentar. No entanto, as chances não foram imediatas e a comissão técnica esperou o atleta “pedir passagem” no cotidiano.

O primeiro jogo como profissional aconteceu dia 6 de outubro, contra o Coritiba, e a expectativa passou a ser pela bola na rede. Enriquecendo ainda mais o roteiro da breve carreira de Endrick, o tão sonhado gol aconteceu em um jogo que deixou o Palmeiras a mínimos detalhes de conquistar o Campeonato Brasileiro.

Cada vez mais nas graças da torcida, Endrick fez os palmeirenses esquecerem, pelo menos no atual contexto, o uruguaio Miguel Merentiel e o argentino Flaco López, reforços desta temporada. Os badalados “gringos” chegaram para suprir uma necessidade do ataque alviverde, que buscava um finalizador.

Desde que chegou ao Palmeiras, Merentiel jogou 202 minutos e balançou a rede duas vezes. López, por outro lado, teve mais espaço (553 minutos) e rendeu ainda menos: marcou apenas um gol. Em comparação aos gringos, Endrick leva a melhor na média por partida, supera o argentino na conta de tento por tempo em campo e tem números similares ao do uruguaio.

Na partida da última terça-feira, 25, o desempenho do camisa 16 foi além do gol de cabeça. Enquanto o Athletico estava à frente do placar, Endrick roubou a bola no campo ofensivo e chegou a concluir a finalização junto a Gustavo Scarpa. Apesar do clube ter creditado o empate ao garoto no fim do jogo, a CBF apontou o meio-campista como o autor na súmula. O atacante também realizou dois passes para finalização.

Endrick foi ativamente participativo na vitória que deixa o Palmeiras com a mão na taça. Para que o grito de “campeão” seja, enfim, solto com toda a certeza, Corinthians e Internacional não podem vencer seus compromissos, nesta quarta-feira, 26.

