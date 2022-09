Endrick: quase estreia pelo Palmeiras teve Barcelona de olho e repercussão

A estreia do atacante Endrick, principal joia das categorias de base Palmeiras, ainda não aconteceu, mas já gerou grande repercussão.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Relacionado pela primeira vez para uma partida entre os profissionais na vitória por 1 a 0 diante do Santos, no último domingo, 18, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jovem prodígio foi notícia no jornal catalão Sport. O periódico disse que o Barcelona, um dos maiores interessados, observou atentamente ao confronto.

“Expulsão atrapalhou os planos do Palmeiras, que decidiu não colocar Endrick em campo, na vitória por 1 a 0 sobre o Santos. A joia de 16 anos, que interessa ao Barça, terá que esperar alguns dias para estrear com o líder do Brasileirão”, disse a reportagem em um dos tópicos.

A expulsão apontada como vilã para a estreia adiada foi a do volante Danilo, que também é citado no radar do clube catalão. Ele acabou tomando cartão vermelho aos 14 minutos do segundo tempo depois de uma dura entrada em Soteldo.

Continua após a publicidade

“Tudo foi encerrado pela expulsão do volante Danilo, aos 62. E, a partir daí, o treinador português, Abel Ferreira teve de rever todo o seu plano”, explicou o periódico.

Endrick ganhou essa semana a camisa de número 16, uma alusão a sua idade. “A expectativa no Allianz Parque era máxima para ver, finalmente, a grande promessa do futebol brasileiro em ação. Deram a ele até a camisa 16, em referência à idade do jovem atacante, que deve ser figura mundial nos próximos anos”, resumiu o jornal.

A projeção, agora, é para que dispute a final do Brasileirão sub-20, diante do Corinthians, no próximo dia 25 de setembro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão decide em casa por ter feito melhor campanha.

Curiosamente, o jovem já poderia ter estreado nas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado, mas o departamento jurídico do Palmeiras descobriu que não poderia fazer isso por uma alteração de 2020 para 2021 no artigo 41 do Regulamento de Competições da CBF de 2021, que só permite jogadores a partir de 16 anos.

Em 2020, o regulamento era ajustado para 15 anos, o que possibilitou a estreia de Ângelo, do Santos, diante do Fluminense, no Maracanã.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens