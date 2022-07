Endrick, Merentiel e López: Palmeiras ganha três atacantes de uma vez

Líder do Campeonato Brasileiro e em busca do tricampeonato seguido da Libertadores, o Palmeiras vai ganhar nos próximos dias três reforços de uma vez para o ataque. O prodígio da base Endrick completará 16 anos em 21 de julho e poderá assinar seu primeiro vínculo profissional, enquanto a dupla argentina Miguel Merentiel e Juan “Flaco” López, contratada recentemente, foi apresentada de forma oficial e deve ser regularizada no dia 18.

O caso de Endrick ainda depende da aprovação de Abel Ferreira. Caberá ao treinador português decidir se quer ou não utilizar o garoto já na equipe de cima, sendo que ele ainda tem idade para jogar o sub-17 e o sub-20, e o plantel principal já conta com vários atacantes à disposição. Desde o sub-13, porém, o jovem se acostumou a atuar uma ou até duas categorias acima, por causa da vantagem física e técnica que costumava apresentar em relação aos meninos de sua idade.

Com a assinatura do contrato profissional quando completar 16 anos, Endrick estará legalmente apto a defender a equipe principal alviverde. O vínculo deve ser inicialmente de três temporadas, com multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros. E mesmo que seja negociado com um time do exterior, o atacante só poderá deixar o país quando completar 18 anos, em 2024.

Já Merentiel e López chegaram para reforçar o elenco principal e atender aos incessantes pedidos da torcida por um novo camisa 9. O primeiro, de 26 anos, veio do Defensa y Justicia e é um jogador de mais mobilidade, que pode atuar também como segundo atacante, enquanto o segundo, de 21, era promessa do Lanús e é um centroavante mais típico de área.

Os dois argentinos devem ser regularizados na próxima segunda-feira, 18, quando abre a janela internacional de transferências para o Brasil. A dupla já participa de treinamentos com o grupo e tem a numeração definida para a temporada: Merentiel recebeu a cobiçada camisa 9, enquanto Flaco López será o 18.

Dono dos melhores ataques do Brasileirão, com 27 gols marcados, e da Libertadores, com 33, o Palmeiras conta hoje com Rony, Rafael Navarro e Gabriel Veron como principais alternativas para o comando do ataque. Atual titular, Rony soma 18 gols e quatro assistências em 43 jogos na temporada.

