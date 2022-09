Endrick decide e Palmeiras é campeão Brasileiro Sub-20 contra Corinthians

A estrela de Endrick voltou a brilhar neste domingo, 25. Na finalíssima do Brasileirão Sub-20, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na Neo Química Arena e o atacante decidiu o Dérbi – com o gol da vitória. Por 1 a 0, a equipe alviverde venceu o Dérbi e ficou com o título de Campeão.

A CRIA É EMBAÇADA, TÁ? 💪 O GOL DO TÍTULO PELOS PÉS DE ENDRICK! 🏆🏆✅#AvantiPalestra#CriasDaAcademiapic.twitter.com/fAeHrpVbCR — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2022

Equilíbrio definiu o encontro entre Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Exceção a duas bolas na trave, uma de cada lado, as duas equipes pouco conseguiram criar no setor ofensivo durante o primeiro tempo – nem as estrelas Endrick e Pedro conseguiram resolver.

Melhor tecnicamente no jogo, o Palmeiras só conseguiu pressionar o rival na reta final da primeira etapa, enquanto o Corinthians nivelou o encontro na força de vontade e com a agitação das arquibancadas.

O encontro ficou mais agitado no segundo tempo e, entre alguns ataques, nenhum muito claro, a responsabilidade sobrou nos pés de Endrick. A estrela do Verdão já tinha algum espaço no entrelinhas e, em chute rasteiro de longa distância, o atacante abriu o placar.

Na frente, o Palmeiras ainda teve o jogador Ian expulso. O Corinthians se lançou ao ataque e empatou com Biro, mas o bandeira marcou a posição irregular e o time alviverde levou a melhor no Dérbi da finalíssima.

🏆 UMA MÁQUINA DE TÍTULOS! 🏆 DEPOIS DE CONQUISTAREM A COPINHA, AS CRIAS DA ACADEMIA VENCERAM O DERBY FORA DE CASA E CARIMBARAM O BICAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20! É TUDO NOSSO, MOLECADA! 🔥#AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/cSf6mWCPsM — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2022