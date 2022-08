Empate entre Palmeiras e Flamengo renova esperanças do Fluminense

O encontro do líder Palmeiras com o então vice-líder Flamengo trouxe clima de decisão para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa de vitória para qualquer um dos lados desenhava diferentes cenários para a sequência da competição, mas o empate por 1 a 1 trouxe uma outra realidade. Correndo por fora, o Fluminense fez a lição de casa e ganhou uma vida extra na luta pelo título.

RT quem está Dinizado 📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/6ZnyuVWky1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 21, 2022

Jogando no último sábado, 20, o time de Fernando Diniz cumpriu sua missão com louvor. O Tricolor recebeu o Coritiba e venceu com um sonoro 5 a 2 no Maracanã – mesmo com compromisso no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Flu entrou com os titulares em campo.

Apesar do resultado, os olhares estavam concentrados no encontro entre Palmeiras e Flamengo, líder e então vice-líder. O Verdão poderia abrir 12 pontos de vantagem na ponta da tabela, ou o Rubro-Negro poderia colocar fogo e diminuir a diferença para seis.

Nem um e nem outro: o empate entre as equipes levou o Fluminense à vice-liderança, com 41 pontos, a oito do líder alviverde e estendendo o clima de decisão para o próximo sábado, 27, quando os times se enfrentam no Maracanã, às 19h.

“O Fluminense pode ir até o máximo… o que vai dizer é o campeonato”, disse Fernando Diniz há um mês. Mas qual seria o teto da equipe tricolor? A resposta pode vir na próxima rodada. Em caso de vitória sobre o líder, o Fluminense reduziria a diferença para oito pontos, restando ainda 14 partidas.

O calendário pesa contra a equipe carioca, que tem partida decisiva pela Copa do Brasil, ao mesmo tempo em que o time de Abel Ferreira tem a semana livre para descansar e trabalhar.

Segundo levantamento feito pela UFMG, o Fluminense tem 9.1% de chances de título enquanto o Palmeiras soma 75.8%. Uma coisa é certa, ao final da próxima rodada, os números serão outros. Tentando não ficar de fora, o Flamengo joga no domingo, 28, às 18h, contra o Botafogo.

