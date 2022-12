Em homenagem a Pelé, Santos passará a utilizar coroa no escudo

O Santos divulgou nesta terça-feira, 27, uma novidade em seu escudo em homenagem a Pelé. A partir de 2023, o clube passará a utilizar em seu escudo oficial uma coroa dourada acima do emblema e entre as duas estrelas dos títulos mundiais de 1962 e 1963.

A homenagem foi anunciada pelas redes sociais do clube nesta terça como parte do “media day” dos jogadores que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro.

Tá rolando o media day dos #MeninosDaVila pra #Copinha e tem uma novidade no escudo do Peixão! 👑⚪️⚫️ pic.twitter.com/bKJzZXAaga — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2022

Pelé defendeu o Santos entre 1956 e 1974 e é o maior artilheiro da história do clube, com 1.091 gols em 1.116 jogos. Hexacampeão brasileiro e bicampeão da Libertadores, ele também conquistou o bi mundial em 1962 e 1963. Aos 82, o ex-jogador está internado em São Paulo desde o fim de novembro tratando de um câncer no cólon.

A homenagem ao Rei do Futebol passará a estampar os uniformes e produtos de todas as modalidades e categorias do Peixe a partir da próxima temporada. A alteração no escudo foi aprovada no estatuto do Santos em novembro.

