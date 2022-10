Eficiência do Palmeiras evitou noite de ‘novo herói’ do Botafogo

Atualizado em 4 out 2022, 00h20 - Publicado em 4 out 2022, 00h08

RIO DE JANEIRO – O roteiro final de Palmeiras e Botafogo na noite desta segunda-feira, 3, foi um já bem conhecido pela equipe de Abel Ferreira ao longo de todo o Campeonato Brasileiro: vitória convincente e números expandidos de invencibilidade – tanto na competição, como em jogos fora de casa.

Antes dos gols marcados por Scarpa, Mayke e Rony, que deram o triunfo por 3 a 1 para o Verdão, a partida quase foi conduzida por um outro herói inesperado: o atacante Tiquinho Soares, autor do primeiro gol do confronto.

Contratado no início de agosto pela equipe carioca, Tiquinho ainda é quase um desconhecido no país – embora tenha 105 gols marcados em oito anos na Europa e temporadas de respeito pelo Porto.

Deixou o Brasil ainda em 2014, quando atuava pelo Pelotas-RS, após passagens por equipes modestas do futebol do país como Corinthians-AL, Palmeira de Goianinha-RN, Botafogo-PB, Sousa-PB, CSP-PB, Treze-PB e outros.

O camisa 9 do Botafogo estreou apenas há cinco rodadas e, coincidência, ou não, o time dirigido por Luís Castro não havia perdido mais: vitórias diante de Fortaleza, Coritiba e Goiás, além de um empate contra o América Mineiro.

O Palmeiras era dominante na partida até o momento em que Tiquinho quase mudou o rumo dela, aos 19 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada individual de Saravia pela direita. ele finalizou de fora da área, de primeira, surpreendendo o goleiro Weverton.

Até ali, o Fogão ainda não havia finalizado uma só vez ao gol. Tiquinho, por sua vez, chegava a segunda partida balançando as redes. Na primeira delas, foi o autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba.

Durante a partida, saiu dele as melhores jogadas do Botafogo. Ganhou nota 7 do site ge, a maior da equipe, e 7,4 segundo avaliação do site de estatísticas Sofascore, a quarta da partida, atrás somente de Dudu, com 7,7, além de Mayke e Marcos Rocha, com 7,5 cada.

Os dois últimos, por sinal, foram exemplares claros da eficiência de Abel Ferreira. O técnico surpreendeu ao optar pela entrada de Mayke no ataque, aberto pelo lado direito.

O novo “atacante” marcou o segundo gol, após grande jogada individual de Piquerez, e quase repediu a dose no segundo tempo, ao parar em Gatito Fernández. Abel refutou improviso, assegurou que a formação foi treinada.

A linda jogada de Piquerez, o gol de Mayke. A virada do @palmeiras de pertinho na Câmera @kwaibrasil! O líder vai mostrando sua força no #JogoKwaiDaRodada! pic.twitter.com/hNz7teuosO — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 3, 2022

“Já disse que gosto de ter jogadores no elenco que fazem mais de uma posição. Todos quando entram eles não fazem no jogo que não tenham feita no treino. Se ele está naquela posição é que na opinião da equipe técnica e do treinador é o que está neste momento na melhor forma”, iniciou o treinador.

“Olho para os momentos, jogadores têm momentos na temporada, e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função. [O Mayke] fez um grande jogo, poderia ter feito o segundo gol, faz uma boa dupla com o Rocha e nos equilibra o corredor direito”, completou.

Números, de fato, comprovam que há muito pouco de sorte no favorito ao título brasileiro: dez pontos para o segundo colocado Internacional, além de uma campanha invicta fora de casa, com oito vitórias e seis empates, um aproveitamento de 71,4%. Também são 14 partidas consecutivas sem perder na competição.

Tiquinho foi uma das preocupações, principalmente, pela presença de área, mas não foram incomuns os momentos em que apareceu no meio-campo para organizar o jogo – fato comprovado pelo mapa de calor.

Forte fisicamente, por vezes levou a melhor sobre a marcação adversária – ganhou três de quatro duelos pelo chão, além de três de cinco pelo alto, segundo o Sofascore. Tanto que no segundo tempo viu a marcação do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez redobrar atenção sobre ele.

Mesmo com o apoio da torcida, tentativas com a dupla Junior Santos e Tiquinho, faltou fôlego diante do time mais consistente do país – algo que parece nunca acabar para o Palmeiras.

O Verdão, mesmo com um jogador a menos em quase metade do segundo tempo, após a expulsão de Zé Rafael, ainda controlava o rival. Chegou a frente e desperdiçou novas oportunidades.

Agora, as chances matemáticas de ficar com o caneco, segundo projeções da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), são agora de 98%. O time evita euforia. “Não tem nada. Faltam nove jogos ainda”, avisou Dudu.

