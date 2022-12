Efeito City: os jogadores que o Bahia contratou e quem mais está na mira

O Bahia, a mais nova aquisição do Grupo City, está chamando a atenção pelo mercado de transferências. Com um aporte financeiro de 650 milhões de reais até 2024, o time é um “novo rico” do futebol brasileiro e faz movimentos pouco usuais para o histórico da equipe.

Até o momento, apenas três jogadores foram anunciados oficialmente: os zagueiros Marcos Victor e Kanu e o meia Nicolás Acevedo. Porém, há outras contratações “engatilhadas”, de jogadores que antes seriam impensáveis dentro das condições financeiras do Bahia.

O primeiro a ser confirmado foi Marcos Victor tem o perfil de contratações de clubes do Grupo City. Jovem (21 anos) e promissor, chegou ao Ceará em 2021, de onde saiu para fechar com o Bahia, por cerca de 4 milhões de reais. O zagueiro se destaca por, além de qualidades defensivas, contar com habilidades conduzindo a bola e iniciando jogada com passes verticais.

Companheiro de posição de Marcos Victor, o zagueiro Kanu chegou ao Bahia emprestado pelo Botafogo. Aos 25 anos, se consolidou no clube carioca nas últimas três temporadas, mas perdeu espaço recentemente. O clube baiano ainda poderá investir cerca de 10 milhões de reais na compra definitiva do defensor, no fim do vínculo que dura até dezembro de 2023.

Nicolás Acevedo é o único jogador de meio-campo já anunciado pelo Bahia. Uruguaio de 23 anos, chega depois de três anos no New York City, que pertence aos mesmos donos do time brasileiro. O volante atuou pelo Liverpool de Montevidéu antes de ser comprado pelo grupo, que o levou para o futebol dos Estados Unidos. O contrato é de empréstimo, válido por um ano.

Além dos três jogadores já oficializados, outros sete nomes estão próximos do anúncio ainda em 2022. São eles: Marcos Felipe, goleiro que chega do Fluminense, David Duarte, zagueiro emprestado pelo Fluminense, Christian, volante comprado junto ao Athletico-PR, Diego Rosa, meio-campista do português Vizela pertencente ao City, Kayky, atacante do português Paços de Ferreira pertencente ao City, Biel, atacante do Fluminense, e Everaldo, que rescindiu contrato recentemente com o japonês Kashima Antlers.

De acordo com informações do ge, o volante Christian custará mais de 15 milhões de reais e o atacante Biel mais de 10 milhões. Os valores e a compra junto a grandes equipes do Brasil alçaram o Bahia a um novo lugar no mercado nacional, com capacidade de enfrentar e concorrer com equipes do sul e sudeste.

