Dorival Jr. está de volta ao São Paulo: relembre 1ª passagem ‘salvadora’

O São Paulo acertou a contratação do técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira, 20, um dia depois da demissão de Rogério Ceni, com contrato até o fim de 2024, segundo informações do ge. Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, o profissional de 60 anos retorna ao Morumbi, por onde passou entre 2017 e 2018, quando salvou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

À época, Dorival assumiu o lugar deixado, justamente, por Ceni. Naquela altura, em julho de 2017, o São Paulo havia sido eliminado da Copa do Brasil, nas quartas de final, e da Sul-Americana, na primeira fase. Ao todo foram 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um saldo de 42,5% de aproveitamento.

A estreia do treinador pela equipe paulista no Morumbi aconteceu na 13ª rodada daquele Brasileirão, no empate em 2 a 2 contra o Atlético Goianiense. Depois de ser derrotado pela Chapecoense no jogo seguinte, venceu o Vasco por 1 a 0 pela 15ª rodada.



A equipe ainda passou 14 rodadas dentro da zona de rebaixamento e viu o drama aumentar. A permanência na elite só foi garantida na 36ª rodada, no empate com o Botafogo. Naquele elenco, que tinha Hernanes como artilheiro e principal referência, também estavam Rodrigo Caio, Lucas Pratto, Arboleda e Sidão.

No fim, o time de Dorival terminou a competição na 13ª posição, com 50 pontos, sete a mais do que o Coritiba, primeiro time rebaixado. Foram 10 vitórias, 9 empates e 7 derrotas em 26 jogos. Um saldo de 38,5% de aproveitamento.

Depois de evitar o rebaixamento, o clube optou pela permanência de Dorival no cargo para o ano seguinte, mas o casamento não durou muito tempo.

A campanha no estadual foi de quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas em 11 jogos. O técnico acabou demitido após derrota no clássico para o Palmeiras.

Quase seis anos passados, o retorno acontece meses depois do técnico não ter seu contrato renovado com o Flamengo, apesar das glórias. Durante sua passagem pelo Rubro-Negro, venceu 26 jogos, empatou oito e perdeu nove.