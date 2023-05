Dorival encaixa São Paulo e tem 2ª maior invencibilidade da elite

Os dias de tempestade parecem cada dia mais distantes do São Paulo. Depois de um início de ano conturbado, com direito a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Tricolor vive boa fase após Dorival Júnior assumir o comando da equipe e tem a segunda maior invencibilidade entre os 20 times do Brasileirão.

Com a vitória sobre o Sport, por 2 a 0, na última quarta-feira, 17, pelas oitavas da Copa do Brasil, já são nove jogos sem derrotas. A sequência se dá em razão dos oito jogos sem perder de Dorival somados ao último jogo de Rogério Ceni, uma vitória. Acima do Tricolor, apenas o Palmeiras, que já chega a 12 jogos de invencibilidade.

A fase são-paulina encontrou um rumo positivo com a chegada do treinador atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Desde que assumiu, foram quatro vitórias e quatro empates, com estatísticas que chamam atenção: 10 gols marcados e só dois sofridos.

O trabalho, até então, tem 66,6% de aproveitamento e é o segundo melhor início desde a primeira passagem de Rogério Ceni, em 2017.

Nesse período, apenas os oito primeiros jogos de Hernán Crespo (seis vitórias, um empate, uma derrota e 79,1% de aproveitamento) e os do ex-goleiro, em 2017, (cinco vitórias, dois empates, uma derrota e 70,8% de aproveitamento) superam a sequência atual.

A série invicta de Dorival no São Paulo

22/4/2023 – São Paulo 3 x 0 América-MG – Brasileirão

25/4/2023 – Ituano 0 x 1 São Paulo – Copa do Brasil

29/4/2023 – Coritiba 1 x 1 São Paulo – Brasileirão

2/5/2023 – Tolima-COL 0 x 0 São Paulo – Sul-Americana

7/5/2023 – São Paulo 2 x 0 Internacional – Brasileirão

11/5/2023 – Fortaleza 0 x 0 São Paulo – Brasileirão

14/5/2023 – Corinthians 1 x 1 São Paulo – Brasileirão

17/5/2023 – Sport 0 x 2 São Paulo – Copa do Brasil

O começo do trabalho de Dorival é ainda mais impressionante se o recorte for a invencibilidade. Isso, pois, ficar sem perder nos oito primeiros jogos não era algo alcançado desde 2004, quando Cuca assumiu o São Paulo e ficou as nove primeiras partidas sem ser batido. Desde então, nem mesmo as passagens do ídolo Muricy Ramalho alcançaram tal feito.

Atual 10° colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está próximo de garantir vaga nas fases finais da Copa Sul-Americano e largou na frente nas oitavas da Copa do Brasil.

Vivendo maior período sem derrotas desde as 15 partidas invictas entre abril e junho de 2022, o Tricolor recebe o Vasco neste sábado, 20, pela competição nacional.

Retrospecto dos últimos treinadores do São Paulo nos oito primeiros jogos (2017-2023):

Dorival Júnior (2023)

4 vitórias

4 empates

66,6% de aproveitamento

Rogério Ceni (2021)

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

45,8% de aproveitamento

Hernán Crespo (2021)

6 vitórias

1 empate

1 derrota

79,1% de aproveitamento

Fernando Diniz (2019)

4 vitórias

2 empates

2 derrotas

58,3% de aproveitamento

Cuca (2019)

3 vitórias

4 empates

1 derrota

54,1% de aproveitamento

Vágner Mancini (2019)

3 vitórias

3 empates

2 derrotas

50% de aproveitamento

André Jardine (2018/2019)

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

45,8% de aproveitamento

Diego Aguirre (2018)

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

45,8% de aproveitamento

Dorival Júnior (2017)

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

45,8% de aproveitamento

Rogério Ceni (2017)

5 vitórias

2 empates

1 derrota

70,8% de aproveitamento