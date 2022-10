Do que o Palmeiras precisa para ser campeão ‘do sofá’ nesta quarta

26 out 2022, 09h39

Por Da redação 26 out 2022, 09h39

O Palmeiras está muito perto de comemorar seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Líder com 74 pontos depois do triunfo diante do Athletico-PR, com o brilho de Endrick, o Verdão pode ser campeão “do sofá” nesta quarta-feira, 26, caso Internacional e Corinthians, rivais diretos na briga, não ganhem suas partida nesta noite.

O Inter, vice-líder com 61 pontos, recebe o Ceará a partir das 21h45 no Beira-Rio e só seguiria vivo em caso de vitória, pois poderia chegar a 76 pontos. Se empatar, o máximo a ser alcançado seria 74, mas o título ficaria impossível, pelo critério de desempate de número de vitórias.

Já o Corinthians, apesar de ser o quarto, ainda está vivo, porque tem um jogo a menos. Com seis partidas a fazer, o Timão pode chegar a 75 pontos, se vencer todas. Porém, se empatar ou perder contra o Fluminense, a pontuação máxima pode ser 73 pontos.

Caso apenas o Corinthians vença nesta noite, o título alviverde pode ser novamente garantido sem jogar, no próximo sábado, 29, quando o Corinthians visita o Goiás em jogo remarcado da 32ª rodada. Se não, a conquista do hendecacampeonato deve ficar para 35ª rodada, na qual o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque, dia 2 de dezembro, a partir das 16h.

O Palmeiras tem 21 vitórias, 11 empates e duas derrotas. O Verdão também é dono do melhor ataque (59 gols feitos) e melhor defesa (22 gols sofridos) do Campeonato Brasileiro.

