Dia do adeus! Fred recebe homenagens nas redes sociais

O adeus está cada vez mais próximo. O Fluminense entra em campo logo mais, às 19h, contra o Ceará e o duelo no Maracanã marca a última partida de Fred como profissional. A despedida do ídolo tricolor tem gerado comoção não apenas nos torcedores do clube carioca, mas até nos rivais – de Neymar a Gabigol, confira as diversas homenagens que o atacante tem recebido ao longo dia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

O Gigante da Colina parabeniza o atacante @fredgol9 por toda a carreira e contribuição para o futebol nacional e o homenageia neste momento de despedida dos gramados.#VascoDaGama pic.twitter.com/0mN4OIG5KK — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 9, 2022

Fala, @fredgol9, foi um prazer dividir o Maraca contigo!! Foram grandes duelos… rivais só em campo! Muito sucesso na nova vida!!💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/0ao9NrfocF — Gabi (@gabigol) July 9, 2022

Você merece o melhor @fredgol9 . Eterno capitão, ídolo e amigo. Referência para todos nós. pic.twitter.com/FB0CXTU1HD Continua após a publicidade — Thiago Neves (@thneves10) July 9, 2022

Um sábado para a minha história, com a despedida de um grande ídolo. Dia de agradecer e celebrar @fredgol9. De torcer e mostrar o orgulho de ser @FluminenseFC. Estaremos juntos, Guerreiros! E valeu por tudo, Dom! A casa é e sempre vai ser sua! #FredEtern9 #VaiTePegar pic.twitter.com/OOw4Fv1mxq — Maracanã (@maracana) July 9, 2022

Hoje o artilheiro Fred faz sua última partida como jogador profissional ⚽️🇧🇷 O craque foi campeão da CONMEBOL @CopaAmerica 2️⃣0️⃣0️⃣7️⃣ com a @CBF_Futebol e é um dos maiores ídolos do @FluminenseFC, com gols históricos e atuações emblemáticas. 👏🏻🏆 Parabéns e sucesso, @fredgol9! 🙌🏻 pic.twitter.com/N4UMEpgfzU — CONMEBOL 🇧🇷 (@CONMEBOLBR) July 9, 2022