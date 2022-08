Derrota no Dérbi deixa clima pesado no Corinthians

O Corinthians não conseguiu reagir após a eliminação na Libertadores, para o Flamengo, e deu sequência na fase negativa dentro de campo. Neste sábado, 13, o Timão perdeu o Dérbi para o Palmeiras e viu o resultado pressionar ainda mais a equipe para a sequência da temporada.

Eliminação na Libertadores, queda de rendimento no Brasileiro, derrota para o rival Palmeiras e situação complicada na Copa do Brasil… a vida de Vitor Pereira não está fácil e ainda pode piorar.

A derrota no Dérbi pode deixar o Timão, vice-líder, na quarta posição e significa ver o sonho de brigar pelo Brasileirão se distanciar ainda mais. Logo após o resultado, a torcida corinthiana se manifestou fora dos estádios e pressionou a equipe para a decisão do meio de semana: “Quarta-feira virou obrigação”.

Em coletiva de imprensa, Vitor Pereira foi questionado sobre a possibilidade de ser demitido e negou ter medo: “Medo de perder emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada, não preciso… Estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians será em outro clube. E quando eu quiser. Isso sobre sair deixo de lado”.

Na sequência, a equipe alvinegra recebe o Atlético-GO pela Copa do Brasil. Para conseguir avançar, a equipe de Vitor Pereira vai precisar fazer três gols e reverter o 2 a 0 da ida.

“Temos que pensar jogo a jogo, virar a chave para a Copa do Brasil, temos um desafio grande na quarta-feira. O pensamento agora tem que ser na Copa do Brasil”, disse Renato Augusto logo após o Dérbi.

O Timão marcou apenas dois gols nas últimas cinco partidas e o desempenho preocupa Vitor Pereira.

“Temos que criar situações de gols e fazer gols, não podemos ficar em branco como hoje. Eu acredito que, com a mesma determinação, a mesma coragem que jogamos hoje, essa será sem dúvida a motivação, a força com que devemos encarar o jogo, sabendo que temos que marcar gols e não permitir gol nenhum”, completou o treinador.

Corinthians e Atlético-GO entram em campo na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O time da casa precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal, ou dois gols para levar o confronto para os pênaltis.

