Deivid Washington: quem é o ‘Presida’, novo xodó da torcida do Santos

Quase não foi perceptível a ausência do atacante Marcos Leonardo na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Bahia, pela quinta rodada do Brasileirão na última quarta-feira, 10. Isso porque o também Menino da Vila, Deivid Washington, de apenas 17 anos, deu mais que conta do recado de substituir o companheiro que está com a seleção sub-20.

Primeira vez no time titular da equipe, a nova joia santista marcou um gol, teve participação decisiva e foi bastante elogiado pelo técnico Odair Hellmann.

“Só tenho a agradecer a todo meu time, meus companheiros, comissão técnica, família… Por me apoiarem sempre. Meu sonho desde a infância é jogar aqui no Santos, ser jogador profissional. É um sonho realizado”, disse Deivid logo após o jogo.

Sua atuação na primeira partida na competição nacional, de fato, chamou a atenção pelos dribles e pela velocidade. Logo aos quatro minutos de jogo, ele recebeu passe de Mendoza na pequena área e finalizou firme para abrir o placar e marcar o primeiro gol como profissional.

Já na origem da jogada do segundo gol, o camisa 36 ainda impressionou com domínio de bola após receber lançamento do goleiro João Paulo.

Só vi agora isso aqui. Que domínio absurdo do moleque Deivid. Tem pouca coisa mais foda no futebol que um pivôzinho bem feito, tá malucopic.twitter.com/Y7IJ5SsRki — Andrew Sousa (@_andrewsousa) May 11, 2023

De acordo com o site de estatísticas Sofascore, o atacante acertou 90% dos passes e finalizou sete vezes, quatro no alvo e uma vez na trave.

#Brasileirão 🇧🇷 Deivid Washington (17 anos) em seu 1º jogo de @Brasileirao como titular: ⚽️ 1 gol

👟 7 chutes (4 no gol e 1 na trave!)

🔑 1 passe decisivo

✅ 12/13 passes certos (92%!)

🔄 3/6 dribles certos (50%)

💯 Nota Sofascore 7.3 pic.twitter.com/uwbd9vb4jf — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 11, 2023

Em entrevista coletiva após a partida contra o Bahia, Odair Hellmann rasgou elogios a nova joia santista, mas também pediu cautela com o novo pupilo.



“Vamos com calma, ele apresenta característica diferente. Não são todos os meninos de 17 anos que apresentam essa qualidade, frieza. Temos que ter a sabedoria que ele é muito bom jogador, mas ele deu o primeiro passo. Aí todo mundo fica bajulando, tu entra para dentro da bolha. É um jovem, bom jogador, Menino da Vila, mas está no princípio da carreira”, explicou o treinador.

Nascido em 4 de junho de 2005, Deivid Washington é natural da cidade da cidade de Itumbiara, na divisa entre Goiás e Minas Gerais. Depois de uma rápida passagem pelas categorias de base do Grêmio, o jogador se mudou para a Vila Belmiro em 2016, então com 11 anos.

Nesta temporada, foi um dos destaques do time na Copinha, onde marcou quatro gols em quatro jogos. Observado de perto pelo técnico Odair Hellmann, não demorou para o atacante ganhar as primeiras chances com a equipe profissional.

No mês passado, ele entrou nos acréscimos da partida contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil, depois, ganhou minutagem nos jogos com Audax Italiano e Newell´s Old Boys, quando foi titular pela primeira vez.

Citado pelo jornal britânico The Guardian como uma das 60 maiores revelações do futebol mundial, o atacante renovou o contrato com o Santos no ano passado até 2026 e possui multa rescisória de 100 milhões de reais.