Decisão da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras será em Brasília

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira, 11, que a finalíssima da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida que põe frente a frente os últimos campeões do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil está marcada para o dia 29 de janeiro, um domingo, às 16h (de Brasília).

De acordo com o comunicado da entidade, a decisão da localidade foi acertada após contato do presidente Ednaldo Rodrigues com os presidentes de Palmeiras e Flamengo, Leila Pereira e Rodolfo Landim, respectivamente.

Os valores da premiação dada ao clube vencedor ainda não foram divulgados. Ano passado, o campeão, Atlético Mineiro, levou para casa 5 milhões de reais e o vice, o Flamengo, 2 milhões de reais.