De volta ao São Paulo? Os números de Alexandre Pato no Orlando City

O nome de Alexandre Pato voltou a ser fortemente especulado no São Paulo nesta segunda-feira, 17. Aos 33 anos, o atacante que tem duas passagens pelo clube paulista está livre no mercado desde novembro passado, quando rescindiu com o Orlando City, dos Estados Unidos.

O estopim para um novo burburinho sobre a possível retomada do casamento entre Pato e São Paulo após três anos ocorreu depois que o zagueiro argentino Ferraresi fez um comentário na live do atacante no Instagram para pedir que o jogador ficasse com o time: “Fica no São Paulo”, escreveu o defensor.

Desde fevereiro, o atacante usa as instalações do Centro de Treinamento da Barra Funda para tratar de uma grave lesão no joelho, sofrida em agosto passado, quando ainda atuava pelo clube americano.

Pato deixou o futebol brasileiro em agosto de 2020, encerrando a segunda passagem pelo São Paulo. Vestindo a camisa do tricolor paulista, o atacante soma 133 jogos e 47 gols marcados.

À época, ele optou por rescindir o contrato, que até então era válido até 2022, e abriu mão do dinheiro que tinha a receber do clube.

Ele foi contratado pelo Orlando City em fevereiro de 2021. Por lá, disputou apenas 32 partidas, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências. O rendimento só não foi mais promissor devido aos problemas físicos.

A primeira temporada de Pato pelo clube da Major League Soccer foi marcada por uma grave lesão no joelho e dores musculares que o deixou de fora de vários jogos. Foram apenas cinco jogos e nenhum gol ou assistência.

Já na temporada seguinte, ele ganhou maior sequência em campo. Atuou em 27 partidas (18 como titular), sendo utilizado mais como meia centralizado. A última partida oficial do brasileiro aconteceu em agosto passado, na derrota do Orlando City para o NY Red Bulls, por 1 a 0.

Alexandre Pato (33 anos) pelo Orlando City em 2022: ⚔️27 jogos (18 titular)

⚽️4 gols

🅰️5 assistências

⏰177 mins p/ participar de gol

🔑41 passes decisivos (!)

🛠️10 grandes chances criadas

👟39 chutes (17 no gol)

👊38 faltas sofridas

💯Nota Sofascore 7.00 Cabe no seu time?! 🤔 pic.twitter.com/h1SLS3NfO8 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) January 20, 2023

O jogador que completará 34 anos em setembro, de passagens por Corinthians, Internacional, Milan, Chelsea e seleção brasileira tem futuro indefinido.

Informações do site ge revelaram que o clube paulista, que estreou com derrota no Campeonato Brasileiro e vive momento instável na temporada, monitora a recuperação do jogador para avaliar se avança ou não com a proposta de contratação.