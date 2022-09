Cuiabá x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Cuiabá e São Paulo se enfrentam neste domingo, 4, às 19h (de Brasília), em confronto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá, com transmissão em canal fechado pelo SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na 13ª colocação, com 29 pontos, o Tricolor tenta se recuperar na competição nacional. A equipe não vence há cinco partidas, com quatro derrotas consecutivas, e tem desvantagens consideráveis nas semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Na última quinta-feira, 1º, o time perdeu por 3 a 1 para o Atlético Goianiense.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni ainda não deu sinais se deve poupar alguns jogadores ou se irá com força máxima para o confronto.

O Dourado é o 17º colocado, primeira equipe na zona de rebaixamento, e está empatado com o Coritiba com 25 pontos, que atualmente ocupa o 16º lugar.

Apesar da má campanha, o time vem de uma vitória e dois empates – esboçando uma reação na competição. Na última rodada, empatou sem gols contra o Santos.

O time mato-grossense, por sua vez, deve manter a base da equipe que atuou no último fim de semana.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Flamengo x Ceará – Premiere

16h

Corinthians x Internacional – TV Globo e Premiere

Fortaleza x Botafogo – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-GO x Atlético-MG – SporTV e Premiere

19h

Cuiabá x São Paulo – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Criciúma – TV Globo e Premiere

