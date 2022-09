Cuca diz que má fase do Galo o distancia da seleção: ‘Não sou mais cotado’

O Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira, 28, no Mineirão. A derrota afastou o Galo ainda mais do G-4 do Campeonato Brasileiro e intensificou a crise no clube, incluindo Cuca, ídolo que retornou após vencer três troféus em 2021. O treinador, que era cogitado na seleção brasileira em 2023, disse em entrevista coletiva após o jogo que os maus resultados o distanciaram do cargo.

“Em 2021 eu era cotado para assumir a seleção brasileira, agora não sou mais. Por quê? Por causa deles (jogadores). Mas eu era candidato a ir também por causa deles, então eu não posso reclamar. A gente está no barco juntos, ou afundamos juntos, ou saímos dessa juntos, eu não largo. Depois, se os números não estiverem bons, fazem mudanças”, disse o treinador.

Desde que retornou ao Galo, o rendimento da equipe piorou e é inferior aos números do treinador anterior, Turco Mohamed. Em 11 jogos com Cuca, o Atlético Mineiro venceu duas vezes, perdeu cinco e empatou quatro. O aproveitamento de apenas 30% dos pontos coloca o time como o 15º colocado do returno.

Contra o Palmeiras, o Atlético foi melhor no primeiro tempo, mas sem sucesso para abrir o placar. Foram três grandes chances criadas – todas desperdiçadas – e duas finalizações na trave. Para a segunda etapa, Cuca optou por tirar o lateral-esquerdo Dodô e colocar Ademir, atacante, para atuar como ala. O time perdeu o controle, viu o adversário vencer em pleno Mineirão e chegou a sete partidas sem ganhar em casa.

A sequência coloca em risco a participação do Galo na Libertadores de 2023, apesar da alta possibilidade de um G-8 ser aberto. O Atlético, com 40 pontos, é o sétimo colocado.

