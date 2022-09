Cruzeiro x Vasco: escalações e onde assistir à Série B nesta quarta-feira

Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 21h (de Brasília), em confronto válido pela 31ª rodada da Série B. A partida que pode confirmar o acesso da Raposa à elite do futebol nacional acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão do canal fechado SporTV, do serviço de pay-per-view Premiere e ao vivo no tempo real de PLACAR.

Líder isolado da competição com 65 pontos, 12 a mais do que o Grêmio, atual segundo colocado, o Cruzeiro pode ser o primeiro time a assegurar vaga na Série A de 2023.

O time não perde desde a eliminação para o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, em 12 de julho. Foram 13 jogos, com sete vitórias e seis empates no período.

Além disso, também está invicto como mandante, com alto aproveitamento. Até aqui, são 15 jogos, com 13 vitórias e dois empates, ou seja, 91,1% dos pontos disputados no Mineirão.

Para a partida, o técnico Paulo Pezzolano é a principal boa notícia. Ele foi absolvido pelo STJD da expulsão diante do Grêmio, em confronto no último dia 21 de agosto, pela 25ª rodada.

De última hora, contudo, a equipe sofreu duas baixas: Matheus Bidu, fora por motivos pessoais, e Jajá, que sofreu uma pancada na coxa. Os prováveis substitutos serão Luvannor e Geovane Jesus.

Com isso, a provável escalação terá: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Geovane Jesus, Bruno Rodrigues, Luvannor e Daniel Jr; Edu.

O Vasco, por sua vez, ocupa a quarta colocação, com 48 pontos, e tenta vencer para abrir distância para o Londrina, concorrente direto na briga pelo acesso, que tem três pontos a menos.

A tendência é que o técnico Jorginho não faça mudanças na equipe e mande a campo a mesma formação que venceu por 4 a 1 o Naútico na última sexta-feira, 16, em São Januário. Com isso, Danilo Boza, Paulo Victor e Eguinaldo serão mantidos como titulares.

As baixas são Palacios, com dores musculares, além de Riquelme e Gabriel Dias, em recuperação de cirurgias.

A provável escalação dos cariocas terá: Thiago Rodrigues, Leo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Paulo Victor, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Marlon Gomes, Eguinaldo e Raniel.

