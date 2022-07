Cruzeiro enfrenta Ituano em busca de recorde na Série B

O Cruzeiro enfrenta o Ituano, nesta terça-feira, 5, às 19h, no Novelli Júnior, por jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão Série B e pode obter uma façanha. Líder com 37 pontos em 15 partidas, o time mineiro conquistará o título simbólico do primeiro turno caso vença a partida, e com a maior antecedência da história. Até hoje, nenhuma equipe conseguiu vencer a primeira metade do campeonato com apenas 16 jogos realizados (três de antecipação).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Se vencer o Galo de Itu, o time dirigido por Paulo Pezzolano chegará a 40 pontos, abrindo 9 do Vasco, que tem 31. Em pontuação, o alvinegro carioca ainda pode alcançar o líder, mas por ter oito vitórias e o Cruzeiro ter 12 (podendo aumentar pra 13), não será possível ultrapassá-lo em apenas três rodadas.

Bahia, com 29 pontos, e Grêmio, com 26, fecham o G4 da Série B, formada apenas por campeões da Série A.

Dominante na segunda divisão, o Cruzeiro tem 82,2% de aproveitamento dos pontos. Enquanto isso, o rival desta rodada, o Ituano, é o 16º colocado. Apesar da campanha ruim, o Rubro-negro do interior enfrentou dois integrantes do atual G-4 e não saiu derrotado nenhuma vez: empatou com o Grêmio e venceu o Bahia.

A bola rola às 19h, em Itu. O jogo será exclusivo do serviço de pay-per-view Premiere.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN