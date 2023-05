Cruzeiro de Pepa tem melhor início desde campanha bicampeã do Brasileirão

De volta à elite do Campeonato Brasileiro após três temporadas na Série B, o Cruzeiro começou a atual edição da competição com motivos de sobra para comemorar. Após a goleada por 4 a 0 sobre o América Mineiro, no último domingo, 14, o time chegou à quarta colocação, com 12 pontos. É o melhor início desde a campanha de 2014, quando conquistou o bicampeonato consecutivo do torneio.

Com quatro vitórias e duas derrotas em seis rodadas, o time dirigido pelo português Pepa soma apenas um ponto a menos do que o de nove anos no mesmo período, dirigido por Marcelo Oliveira.

Na ocasião, foram quatro êxitos, um empate e um revés: 13 pontos. Naquele ano, o título foi conquistado pelo Cruzeiro com sobras e a equipe entrou para a história com grande destaque da dupla formada por Everton Ribeiro e Ricardo Goulart.

Desempenho do Cruzeiro nas seis primeiras rodadas de Brasileirão:

2013: 9 pontos

2014: 13 pontos

2015: 7 pontos

2016: 5 pontos

2017: 10 pontos

2018: 7 pontos

2019: 6 pontos

2023: 12 pontos

Em oito jogos oficiais sob comando do Cruzeiro, Pepa resgatou a boa fase, após desempenho ruim no estadual com o uruguaio Paulo Pezzolano, hoje no Valladolid.

O português soma cinco vitórias e três derrotas, além de atuações que empolgaram a torcida, como a classificação conquistada diante do Náutico, pela Copa do Brasil, após perder o primeiro jogo em Recife.

O recém-contratado também foi responsável por fazer a Raposa vencer o América Mineiro após sete jogos consecutivos sem êxito diante do rival e um clássico depois de dez – a última vitória havia acontecido em 11 de abril de 2021, diante do Atlético, pelo Mineiro.

No Brasileirão, o Cruzeiro perdeu a estreia para o Corinthians por 2 a 1, mas emendou três vitórias na sequência: bateu o Grêmio por 1 a 0, o Bragantino por 3 a 0 e o Santos por 2 a 1. Na última quarta-feira, 10, a Raposa saiu derrotada pelo Fluminense, mas reencontrou o êxito enfrentando o Coelho.

Nesta quarta 17, o Cruzeiro encara o Grêmio, em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O encontro entre os dois maiores vencedores da competição (seis para o time mineiro e cinco para os gaúchos) pode ser mais um motivo de comemoração na Toca da Raposa, mesmo que os objetivos iniciais da temporada fossem muito mais modestos.