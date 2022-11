O Celta de Vigo anunciou nesta quarta-feira, 2, a demissão do técnico argentino Eduardo Coudet, que estava desde novembro de 2020 no clube espanhol. A saída de Coudet já movimenta especulações em torno de um possível retorno ao futebol brasileiro. No Twitter, o nome do treinador está entre os dez assuntos mais comentados da rede social no momento.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Após esta difícil decisão, o clube gostaria de expressar a Coudet e aos seus assistentes os mais sinceros agradecimentos pela dedicação, honestidade e profissionalismo que demonstraram desde o primeiro dia da sua passagem por Vigo, no qual sempre demonstraram uma atitude louvável e levaram um trabalho excepcional, sem poupar esforços e com um envolvimento exemplar. O Celta deseja-lhes também boa sorte e sucesso na sua nova etapa”, disse o clube em um comunicado oficial. #GraciasChacho 💙 pic.twitter.com/uFCUdguOJm — RC Celta (@RCCelta) November 2, 2022

Atualmente, Corinthians, Flamengo e Santos são os clubes da Série A que mais alimentam dúvidas quanto ao seu treinador para 2023.

Timão e Rubro-Negro vivem situações semelhantes. Ambos já afirmaram publicamente que tentam as permanências de Vítor Pereira e Dorival Júnior, mas ainda esbarram na aceitação dos profissionais.

VP, por exemplo, tem contrato até dezembro e já declarou publicamente avaliar a permanência devido a problemas de saúde na família. Recentemente, disse que daria resposta antes do fim da temporada “em respeito ao clube”. Mesmo assim, participa ativamente do planejamento e até da indicação de possíveis contratações de jogadores.

O ex-jogador Neto, do programa Os donos da bola, da TV Bandeirantes, afirmou que o treinador não estenderá o vínculo por mais um ano seguindo, também, o desejo de parte de sua comissão técnica, que prefere não permanecer no Brasil.

Dorival, por sua vez, está prestigiado pelas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores nos últimos dias 19 e 29, mas ainda balança diante da oportunidade de assumir a seleção brasileiro, caso seja convidado após a saída de Tite, ao final da Copa.

Continua após a publicidade

O contrato do treinador com o Flamengo se encerra no dia 13 de novembro. A manifestação sobre o desejo de continuidade do treinador para 2023 foi feita pelo presidente Rodolfo Landim antes mesmo da decisão em Guayaquil.

Caso não haja convite para assumir a seleção, Dorival deve renovar sem dificuldades. Há, também, a possibilidade de uma extensão menor ou de um acordo com cláusula de liberação em caso de convite da CBF.

O Santos é o menos cotado. Com dificuldades financeiras e com remotas chances de classificação à próxima Libertadores, o clube paulista segue sem um treinador – atualmente é comandado pelo interino Orlando Ribeiro – e quer um grande nome para 2023.

Ao site UOL, o presidente Andres Rueda admitiu que o clube deve mudar padrões adotados para antigos treinadores para tentar contratar outro argentino: Juan Pablo Vojvoda, em final de contrato com o Fortaleza. O clube quer um estrangeiro e fracassou, recentemente, nas tratativas com Marcelo Bielsa e Sebastián Beccacece.

Outra possibilidade, essa fora do Brasil, é o River Plate, que não terá mais Marcelo Gallardo após oito anos de trabalho. “Chacho” Coudet possui grande identificação com o clube, onde atuou entre 2000 e 2004.

🤔 Eduardo Coudet acaba de renunciar como entrenador del Celta de Vigo. pic.twitter.com/yyl4TnuXlp — Medio River (@MedioRiver) November 1, 2022

Mesmo empregado, Coudet sempre foi alvo recorrente de especulações de retorno ao país devido ao trabalho de dez meses no Internacional, além das passagens pelo Racing, Rosario Central e, mais recentemente, pelo Celta.

Chacho deixou o Inter na liderança do Brasileirão e classificado às oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Em 46 jogos, somou 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, um aproveitamento de 61,5%.

Na primeira temporada na Espanha, ele tirou a equipe da penúltima colocação e conduziu até o oitavo lugar, recebendo inúmeros elogios pelo trabalho de recuperação. Na segunda, terminou no 11º lugar. E, atualmente, estava em 16º no Espanhol.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens