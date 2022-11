Coudet é anunciado como novo treinador do Atlético-MG

O Atlético Mineiro já tem técnico novo: Eduardo ‘Chacho’ Coudet. O argentino foi anunciado oficialmente neste sábado, 19, com contrato válido até 2024 para comandar a equipe mineira. O Galo rompeu com Cuca durante a semana, após uma temporada frustrante e sem títulos.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A equipe mineira não perdeu tempo e aproveitou o curto período de tempo para fechar com Coudet. O argentino estava sem clube, após deixar o Celta de Vigo, da Espanha, a primeira demissão da carreira.

Coudet ganhou destaque no Rosário Central, com grande campanha na Libertadores. Passou por Tijuana, Racing e chegou ao Brasil em 2020 para comandar o Internacional. Fez bom trabalho com o Colorado e deixou a equipe gaúcha no meio da temporada, brigando pelo título do Brasileirão, para comandar o Celta de Vigo.

O treinador terá tempo para uma pré-temporada que será importante para o Galo – que disputará, no início de 2023, a pré-Libertadores.

Continua após a publicidade

O ano de 2023 promete ser especial para o Atlético, que deve inaugurar o novo estádio em Belo Horizonte e tem o objetivo de voltar a brigar por títulos, já que passou em branco na última temporada e viveu momentos de frustrações sob o comando de Cuca.

✍️ “El Chacho” no #Galo! 🇦🇷 🖤🤍 Campeão da Liga Argentina e do Troféu dos Campeões pelo Racing, com passagens vitoriosas por Internacional e Celta de Vigo, Eduardo “El Chacho” Coudet é o novo treinador do Atlético até dezembro de 2024. ¡Bienvenido, Professor! #CoudetNoGalo🧣🐔 pic.twitter.com/pNHO1cRI3L — Atlético (@Atletico) November 19, 2022