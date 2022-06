Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o Palmeiras neste domingo, 12, às 18h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Líder da competição com 19 pontos, 63,3% de aproveitamento e invicto há 16 jogos, o Verdão vem embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo na última quinta, 9, no Allianz Parque.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira seguirá sem contar com o meia Raphael Veiga, que se recupera de lesão muscular, e com os zagueiros Gustavo Gómez e Kuscevic, ainda com as seleções paraguaia e chilena, respectivamente.

A boa novidade no treino de sexta, 10, foi o retorno do lateral-direito Mayke, recuperado de lesão. Ela ainda não deve ser relacionado para o confronto no Paraná.

Quinto colocado com 15 pontos, o Coxa quer voltar a vencer após o empate por 1 a 1 diante do São Paulo também na última quinta, 9. O resultado quebrou os 100% de aproveitamento como mandante e tirou a equipe do G-4.

O time dirigido pelo paraguaio Gustavo Morínigo está invicto no Couto Pereira na temporada. Até aqui foram 14 partidas, com dez vitórias e quatro empates.

O treinador, por sinal, foi o centro das atenções durante a semana devido a um suposto interesse do Ceará, que tenta encontrar um substituto para Dorival Júnior, que acertou com o Flamengo. Morínigo negou qualquer hipótese de deixar o clube.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

São Paulo x América-MG – TV Globo e Premiere

Goiás x Ceará – TV Globo (GO e CE) e Premiere

18h

Coritiba x Palmeiras – Premiere

19h

Fortaleza x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Novorizontino-SP x Guarani – Premiere

16h

Vasco x Cruzeiro – TV Globo, SporTV 3 e Premiere

19h

Tombense-MG x CSA-AL – Premiere

