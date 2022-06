Coritiba x Athletico-PR: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Coritiba e Athletico-PR fazem neste domingo, 19, no Couto Pereira, em Curitiba, o principal clássico paranaense em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília) com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na 11ª colocação, com 15 pontos, o Coxa busca reabilitação após sequência de quatro partidas sem vencer – sendo duas derrotas consecutivas. No último confronto, a equipe perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Para encarar o rival, o time ainda é uma incógnita. Diante do Bragantino, o técnico Gustavo Morínigo promoveu oito mudanças entre os titulares em comparação a derrota contra o Palmeiras, na rodada anterior.

A partida terá torcida única em decisão acatada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após pedido formalizados pelos próprios clubes, com parecer da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) e do Ministério Público Estadual do Paraná (MP-PR.

O Furacão, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 diante do Corinthians na última quarta-feira, 15, na Arena da Baixada. A equipe ocupa a quarta colocação na competição, com 18 pontos, e aumentou para oito a série invicta na temporada. A última derrota ocorreu no último dia 14 de maio, há mais de um mês.

Para o jogo, o técnico Felipão pode promover a titularidade de Vitor Roque ou Vitinho, elogiados pela atuação diante do Timão. Ainda não há indicativos sobre os 11 iniciais para o jogo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Corinthians x Goiás – TV Globo e Premiere

Atlético-MG x Flamengo – TV Globo e Premiere

Coritiba x Athletico-PR – TV Globo e Premiere

18h

Internacional x Botafogo – Premiere

Fortaleza x América-MG – Premiere

Atlético-GO x Juventude – Premiere

19h

Fluminense x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Guarani x CSA-AL – SporTV e Premiere

