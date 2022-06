Corinthians x Santos: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Santos se reencontram neste sábado, 25, apenas três dias depois do primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vencido por 4 a 0 pelo Timão. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Embalado pela vitória no último clássico, o Timão agora tenta recuperar a liderança no Brasileiro. Vice-líder com 25 pontos, três atrás do Palmeiras, a equipe quer descontar a diferença para o rival.

Na última rodada, venceu com um placar magro – 1 a 0 diante do Goiás, apenas o 17º na tabela de classificação. Para a partida, uma das novidades pode ser a presença do zagueiro uruguaio Bruno Méndez entre os relacionados, de volta após o fim do empréstimo ao Internacional.

Em contrapartida, o técnico Vítor Pereira não deve contar com o zagueiro João Victor, substituído no último jogo com dores no tornozelo direito. Para a função, o provável titular deve ser o jovem Robert Renan. Outra baixa é o também zagueiro Gil, em recuperação de lesão no músculo posterior da coxa direita.

O Peixe chega em situação bem mais delicada. Com a classificação na Copa do Brasil praticamente comprometida pelos quatro gols sofridos, o técnico Fabián Bustos está pressionado.

No treino de quinta, 23, o presidente Andres Rueda foi até o centro de treinamentos do clube para cobrar jogadores e treinador pelo resultado no clássico.

Bustos ainda não deve contar com o zagueiro Maicon, em tratamento de lesão muscular, e tem dúvidas com relação ao aproveitamento de Lucas Braga, atacante improvisado na lateral direita. O Peixe é o oitavo colocado no Brasileiro, com 18 pontos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Athletico-PR x Red Bull Bragantino – Furacão Live e Twitch Casimiro

19h

Corinthians x Santos – Premiere

Flamengo x América-MG – Premiere

21h

Atlético-MG x Fortaleza – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B



11h

Criciúma-SC x Vila Nova-GO – Premiere

16h

Bahia x Novorizontino-SP – SporTV e Premiere

19h

Sport x Brusque-SC – SporTV e Premiere

