Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Corinthians e Palmeiras fazem neste sábado, 13, às 19h (de Brasília), um aguardado dérbi pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre líder e vice-líder, com seis pontos de diferença, pode influenciar diretamente nos rumos futuros da competição. O confronto acontece na Neo Química Arena, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Libertadores na última terça-feira, 9, o Timão, segundo colocado, com 39 pontos, busca a reabilitação justamente em uma sequência considerada decisiva para a sequência da temporada.

Além do duelo diante do maior rival, concorrente direto na briga pelo título brasileiro, quatro dias depois, em 17 de julho, a equipe define a sua situação na Copa do Brasil – precisará vencer o Atlético-GO por três gols de diferença para passar adiante.

O Timão só venceu uma das últimas cinco partidas disputadas – 1 a 0 diante do Botafogo no último dia 30 de julho.

Para o confronto, o técnico Vítor Pereira não contará com o meia-atacante Willian, que acertou o seu desligamento do clube por motivos pessoais. Além dele, o volante Maycon segue em recuperação de uma fratura no pé.

O treinador ainda não deu indícios sobre modificações no time que atuará diante do rival, mas precisará encontrar um substituto para Willian. O mais cotado, por enquanto, é Gustavo Mosquito. Outras alterações não estão descartadas.

O Palmeiras, por sua vez, deve ter força máxima para o confronto. Na liderança, com 45 pontos, o técnico Abel Ferreira já indicou que não deverá poupar ninguém para a partida, mesmo depois do intenso desempenho diante do Atlético-MG, também pela Libertadores.

No jogo, a equipe atuou mais de 60 minutos do confronto sem o volante Danilo e pouco mais de 10 sem Gustavo Scarpa, ambos expulsos. Ainda assim, confirmou a classificação nos pênaltis após empate sem gols nos 90 minutos.

O meia-atacante Bruno Tabata, recém-contratado, tem chances de ser relacionado pela primeira vez. Mesmo assim, ficará como opção no banco de reservas.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Goiás x Avaí – Premiere

19h

Corinthians x Palmeiras – Premiere

20h30

Cuiabá x Juventude – Premiere

21h

Botafogo x Atlético-GO – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Vasco x Tombense-MG – Premiere

Operário-PR x Sampaio Corrêa-MA – Premiere

16h

Sport x CSA-AL – SporTV e Premiere

16h30

Cruzeiro x Chapecoense – Premiere

18h30

Guarani x Náutico – SporTV e Premiere

20h30

CRB-AL x Grêmio – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens