Corinthians x Juventude: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Corinthians e Juventude abrem neste sábado, 11, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida está marcada para começas às 16h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Após uma semana agitada e cheia de polêmicas com a saída do atacante Jô, o Timão quer voltar a triunfar no torneio e pode retomar a liderança. Vindo de derrota para o Cuiabá por 1 a 0, na última quarta-feira, 8, na Arena Pantanal, o alvinegro é vice-líder com 18 pontos, um ponto atrás do rival Palmeiras, e acumula até o momento cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Neste sábado, 11, o técnico português Vítor Pereira já poderá contar novamente com a Willian, João Victor, Fagner e Maycon, que estão recuperados e liberados para entrar em campo.

Do outro lado, o visitante Juventude está na zona de rebaixamento, em 19º lugar com 10 pontos, duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas , e vem de derrota em casa, contra o Athletico-PR por 3 a 1, na quarta-feira, 8. O técnico Eduardo Baptista pode fazer algumas mudanças na escalação, já que o goleiro Felipe Alves está machucado e já é desfalque confirmado. Por outro lado, surgem novidades como William Matheus e Rodrigo Soares, que cumpriram suspensão e estão de volta ao time.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Brasileiro

16h30

Corinthians x Juventude-RS – Premiere

19h

Atlético-MG x Santos – Premiere

Continua após a publicidade

Fluminense x Atlético-GO – Premiere

Cuiabá-MS x Red Bull Bragantino-SP – Premiere

21h

Internacional x Flamengo – Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro Série B

11h

Brusque-SC x Ituano-SP – Premiere

16h30

Ponte Preta-SP x Londrina-PR – Premiere

CRB-AL x Vila Nova-GO – Premiere

18h30

Operário-RS x Bahia – Premiere e SporTV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Continua após a publicidade