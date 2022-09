Corinthians x Internacional: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Corinthians e Internacional se enfrentam neste domingo, 4, às 16h (de Brasília), em confronto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na quarta colocação, com 42 pontos, o Timão tenta se aproximar do atual líder Palmeiras, oito pontos a frente. A equipe vem de vitória por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, na última segunda-feira, 29, e quer manter o embalo na competição nacional.

Este será o primeiro reencontro desde o polêmico caso envolvendo uma denúncia de injúria racial envolvendo o volante Edenílson, do Inter, e o lateral-direito português Rafael Ramos.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira deve contar com os retornos do meia Giuliano e do atacante Júnior Moraes. O primeiro está recuperado de uma bronquite, enquanto Moraes volta após longo período afastado por conta de problemas no tornozelo e no joelho direito.

As baixas para o confronto são o volante Du Queiroz, suspenso, o atacante Adson, com dores na região do púbis, o zagueiro Raul Gustavo, com dores no adutor da coxa direita, e o volante Maycon, que realiza trabalhos físicos.

O Colorado, por sua vez, tem a mesma pontuação do rival, mas está uma colocação abaixo por ter uma vitória a menos na competição nacional.

Embalado por três vitórias consecutivas, diante de Fluminense, Avaí e Juventude, a equipe do técnico Mano Menezes tenta se aproximar ainda mais do topo da tabela.

Sem suspensos ou lesionados, a tendência é pela manutenção da equipe que venceu por 4 a 0 o clássico gaúcho na última segunda.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Flamengo x Ceará – Premiere

16h

Corinthians x Internacional – TV Globo e Premiere

Fortaleza x Botafogo – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-GO x Atlético-MG – SporTV e Premiere

19h

Cuiabá x São Paulo – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Criciúma – TV Globo e Premiere

