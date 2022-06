Corinthians x Goiás: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

O Corinthians recebe o Goiás neste domingo, 19, na Neo Química Arena, em São Paulo, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília) com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Vice-líder da competição, o Timão chega para a partida remoendo o empate por 1 a 1 diante do Athletico-PR, na última quarta-feira, 15, na Arena da Baixada. O time vencia até os 37 do segundo tempo, quando sofreu um gol de pênalti.

Até aqui, a equipe dirigida por Vitor Pereira tem seis vitórias, quatro empates e somente duas derrotas sofridas na competição, um aproveitamento de 61,1%.

Para a partida, deve contar com o retorno do lateral-direito Fagner, recuperado de lesão e poupado diante do Furacão devido ao gramado sintético. O jogador não atua há 11 partidas.

O zagueiro João Victor, em tratamento de entorse no tornozelo direito, segue como baixa. Mesma situação de Maycon, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e do atacante Júnior Moraes, com um quadro alérgico.

O Goiás ocupa a 15ª colocação da competição, com 14 pontos, e tenta se afastar do Z-4. O Esmeraldino vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional em casa, na última quarta, 15, e não vence há três partidas.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura não terá Reynaldo e Matheus Sales, ambos precisarão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outra baixa é Caetano, que não poderá jogar por pertencer ao Corintihans.

O volante Fellipe Bastos deve retornar após cumprir suspensão, enquanto Apodi, Nicolas, Sidimar e Sidnei, em recuperação de lesões, ainda serão reavaliados.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Corinthians x Goiás – TV Globo e Premiere

Atlético-MG x Flamengo – TV Globo e Premiere

Coritiba x Athletico – TV Globo e Premiere

18h

Internacional x Botafogo – Premiere

Fortaleza x América-MG – Premiere

Atlético-GO x Juventude – Premiere

19h

Fluminense x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Guarani x CSA-AL – SporTV e Premiere

