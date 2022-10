Corinthians x Fluminense: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Atualizado em 25 out 2022, 13h01 - Publicado em 25 out 2022, 13h00

Corinthians e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira, 26, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Depois de dois empates contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Timão acabou levando a pior na disputa de pênaltis e foi embora pra casa sem a taça.

No último sábado, 22, a equipe alvinegra mostrou estar se recuperando bem ao vencer por 1 a 0 o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

O time ocupa a quarta posição na tabela, alcançando os 57 pontos, somando até agora 16 vitórias, sete empates e sete derrotas na competição. Como mandante, é o segundo melhor: conquistou 37 dos 48 pontos disputados em casa.

O técnico português Vítor Pereira não poderá contar com Yuri Alberto, já que o jogador foi expulso na última rodada, e Adson, que está em recuperação de uma lesão muscular.

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras também teve um clássico na última rodada do torneio. No domingo, 23, o Fluminense empatou por 2 a 2 diante do Botafogo e passou a ocupar a terceira posição na tabela, com 55 pontos – 16 vitórias, sete empates e dez derrotas.

Como visitante, é o sétimo colocado no ranking deste quesito do Campeonato Brasileiro. Dos 48 pontos que disputou fora de casa, a equipe carioca ganhou 22.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogo desta quarta-feira:

Brasileiro Série A

19h30

Botafogo x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere

21h45

Corinthians x Fluminense – TV Globo e Premiere

Internacional x Ceará – TV Globo e Premiere

Goiás x América-MG – TV Globo e Premiere

