Corinthians x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, 10, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão pela Globo, em TV fechada, e pelo serviço de pay-per-view Premiere. Será o primeiro jogo entre os rivais no ano, que também estarão frente a frente pelas quartas de final da Libertadores.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Quarto colocado na competição, com 26 pontos,. o Timão chega para o duelo embalado por uma histórica classificação na competição sul-americana, diante do Boca Juniors-ARG, na última terça-feira, 5.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira precisará seguir contornando os inúmeros desfalques: o zagueiro João Vítor, negociado com o Benfica-POR, além de Maycon, Gustavo Mosquito, Fagner, Renato Augusto, Willian e Júnior Moraes seguem no departamento médico. O meia-atacante Adson, afastado por Covid-19, tem chances de retornar.

Na sexta, 8, o clube abriu para torcedores um treino aberto na Neo Química Arena. Outro jogador que não poderá é o recém-contratado Yuri Alberto, que agrada a reabertura da janela de transferências em 19 de julho.

O Flamengo também chega motivado pelo novo bom momento sob o comando do técnico Dorival Júnior. O Rubro-Negro venceu as quatro últimas partidas que disputou, incluindo uma goleada por 7 a 1 diante do Tolima-COL.

Continua após a publicidade

Antes próxima da zona de rebaixamento, a equipe agora ocupa a oitava colocação na competição, com 21 pontos, oito atrás do líder Palmeiras. Até aqui, o aproveitamento é de 46,7% contra 57,8% do rival.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Coritiba x Juventude – Premiere

16h

Corinthians x Flamengo – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-MG x São Paulo – Premiere

Fortaleza x Palmeiras – Premiere

Santos x Atlético-GO – Premiere

19h

Cuiabá x Botafogo – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens