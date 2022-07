Corinthians x Coritiba: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta

Corinthians e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão em TV aberta pela Rede Globo e via pay-per-view pelo Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Terceiro colocado com 29 pontos, o Timão quer se recuperar da derrota para o Ceará no último fim de semana e seguir na briga pelo topo (está quatro pontos atrás do líder Palmeiras e a dois do Atlético Mineiro).

O técnico Vitor Pereira tem uma ótima novidade: o atacante Yuri Alberto teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça, 19, e poderá fazer sua estreia. O jogador contratado junto ao Zenit, da Rússia, tentará oxigenar o setor mais criticado da equipe nas últimas semanas.

Além disso, o Timão deve contar com os retornos de Fagner, Maycon e Willian, recuperados de lesão, e possivelmente de Ramiro e Matheus Vital, que retornaram de empréstimo ao clube. Outro reforço, o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena já se colocou à disposição para estrear, mas até o momento não apareceu no BID.

O Coritiba, por sua vez, tem menos boas notícias. Com 19 pontos, em 16º, a um ponto da zona do rebaixamento, o time paranaense busca sua primeira vitória como visitante neste Brasileirão (em oito jogos, foram seis derrotas e dois empates). A diretoria bancou a permanência do técnico Gustavo Morínigo e busca reforços sul-americanos para tentar espantar a má fase.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Brasileiro Série A

19h

Goiás x Fluminense – SporTV e Premiere

Red Bull Bragantino x Fortaleza – Premiere

Continua após a publicidade

19h30

Athletico-PR x Atlético-GO – Furacão Live e Twitch do Casimiro

20h30

Flamengo x Juventude – Premiere

Internacional x São Paulo – Premiere

21h30

Corinthians x Coritiba – Globo e Premiere

Santos x Botafogo – Globo e Premiere

Brasileirão Série B

19h

CSA x Cruzeiro – Premiere

Chapecoense x Guarani – Premiere

Ponte Preta x Náutico – Premiere

21h30

Novorizontino x Operário-PR – Premiere

Brasileiro Série B

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens