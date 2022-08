Corinthians x Bragantino: onde assistir ao Brasileirão nesta segunda-feira

Corinthians e Bragantino entram em campo nesta segunda-feira, 29, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere.

Com 39 pontos, a equipe de Vitor Pereira começou a rodada no quarto lugar da tabela, com o mesmo número de pontos do Inter, quinto colocado, e um a menos que o Flamengo, terceiro. Nos últimos jogos, vem de duas derrotas contra Fortaleza e Palmeiras e um empate diante do Avaí.

Já o Bragantino está na 10ª posição e, assim como o Corinthians, não vence há três rodadas no Brasileirão. Foi um empate contra o Ceará e derrotas para São Paulo e Atlético-GO.

Confira onde assistir aos jogos desta segunda-feira:

Brasileirão

20h

Internacional x Juventude – Premiere e Sportv

21h30

Corinthians x Bragantino – Premiere

