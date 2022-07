Corinthians x Botafogo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado, 30, às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Segundo colocado na competição com 35 pontos, quatro atrás do Palmeiras, o líder, o Timão tenta se recuperar emocionalmente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO na última quarta-feira, 27, pelo primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira não deve contar com o zagueiro Raul Gustavo, que trata de um edema no músculo adutor da coxa direita. O paraguaio Balbuena deve ser titular.

Na competição, a equipe paulista vem de duas vitórias consecutivas: diante do Coritiba e do Atlético-MG, de virada, fora de casa.

Na 11ª colocação, com 24 pontos, o Botafogo se recuperou na última rodada ao vencer por 2 a 0 o Athletico-PR, interrompendo uma série negativa de três jogos sem vencer.

O técnico Luís Castro pode ter os retornos dos zagueiros Victor Cuesta e Joel Carli, recuperados de uma fratura na face e de desgaste muscular, respectivamente. A presença mais provável entre os titulares é a de Carli.

Em contrapartida, a equipe deve seguir sem o atacante Victor Sá, em fase final de recuperação de lesão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Ceará x Palmeiras – Premiere

Goiás x Coritiba – Premiere

19h

Corinthians x Botafogo – Premiere

20h30

Flamengo x Atlético-GO – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Brusque x Cruzeiro – Premiere

16h

Londrina x Criciúma – SporTV e Premiere

18h30

Novorizontino x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

19h

Ponte Preta x Operário-PR – Premiere

20h30

CSA-AL x Ituano – Premiere

