Corinthians x Atlético-GO: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h (de Brasília), em confronto pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que marca o primeiro reencontro entre as equipes após o duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil, vencido pelos paulistas, acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na quinta colocação da competição, com 44 pontos, o Timão tenta voltar ao grupo dos quatro primeiros colocados que assegura vaga direta à próxima Libertadores. Atualmente, a equipe está só a um ponto de distância para o Flamengo, o quarto com 45.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com o zagueiro Raul Gustavo, suspenso, além do atacante Júnior Moraes, do volante Maycon e do lateral-direito Rafael Ramos, em processo de recuperação física após se recuperarem de lesões.

Outra baixa é o zagueiro Balbuena, convocado para a seleção paraguaia. Com isso, o provável time irá a campo com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Dragão, por sua vez, tenta voltar a vencer para sonhar com a permanência na Série A em 2023. Atualmente, ocupa a 19ª colocação, com 22 pontos, seis atrás do Coritiba, o 16º, primeiro fora do Z-4.

A equipe treinada por Eduardo Baptista vem de quatro derrotas consecutivas: Atlético Mineiro, São Paulo, Coritiba e Internacional. Além disso, foi eliminada da Sul-Americana e da Copa do Brasil recentemente.

O time titular sofrerá uma série de mudanças: saem Klaus, Rhaldney e Shaylon para as entradas de Wanderson, Baralhas e Luiz Fernando.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Brasileiro Série A

19h

Fortaleza x Flamengo – SporTV e Premiere

Corinthians x Atlético-GO – Premiere

Fluminense x Juventude – Premiere

Coritiba x Ceará – Premiere

21h

Cuiabá x América-MG – Premiere

21h45

Atlético-MG x Palmeiras – TV Globo e Premiere

Internacional x RB Bragantino – TV Globo e Premiere

Goiás x Botafogo – TV Globo e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Ponte Preta x Cruzeiro – Premiere

21h45

Sport x Náutico – TV Globo, SporTV e Premiere

