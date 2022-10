Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Atualizado em 7 out 2022, 14h39 - Publicado em 7 out 2022, 13h00

Atualizado em 7 out 2022, 14h39 - Publicado em 7 out 2022, 13h00

Corinthians e Athletico Paranaense entram em campo neste sábado, 8, às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, terá transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Timão chega para o confronto após um empate por 2 a 2 diante do Juventude na rodada passada. O resultado levantou questionamentos sobre a equipe, uma vez que a equipe gaúcha tem 99% de chances de rebaixamento. A equipe, agora, está em quarto lugar, com 51 pontos.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira poderá fazer as últimas avaliações antes da primeira final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no próximo dia 12.

A tendência é que o treinador preserve as suas principais peças do elenco. Ele não contará com o zagueiro Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Balbuena, que será preservado devido a um desconforto muscular.

Rafael Ramos, Júnior Moraes e Maycon, em processo de transição física após lesões, ainda são dúvidas, mas podem ser testados. Em compensação, o volante Fausto Vera retorna após cumprir suspensão.

Na sexta colocação, com 48 pontos, apenas dois a frente do Atlético Mineiro, primeira equipe fora do G-6, o Furacão quer se manter no grupo que se classifica à próxima Libertadores mesmo de olho na decisão da competição.

A equipe vem de um empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na última rodada. Para a partida, a tendência é que o técnico Luiz Felipe Scolari mantenha força máxima.

O confronto é visto, também, como uma oportunidade direta de assegurar lugar entre os quatro primeiros, uma vez que a diferença para o rival é de somente três pontos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

19h

Cuiabá x Flamengo – Premiere

21h

Corinthians x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Chapecoense x Operário-PR – SporTV e Premiere

16h

Bahia x Brusque – SporTV e Premiere

16h30

Londrina x Grêmio – Premiere

18h30

Vasco x Novorizontino – SporTV e Premiere

Ituano x Guarani – Premiere

Tombense-MG x CRB-AL – SporTV e Premiere

19h

Ponte Preta x Vila Nova-GO – Premiere

