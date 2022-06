Corinthians será julgado por cantos homofóbicos e pode perder pontos

O Corinthians foi denunciado nesta quinta-feira, 16, pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por conta dos gritos homofóbicos de parte de sua torcida no empate por 1 a 1 no clássico contra o São Paulo, no último dia 22 de maio. O julgamento acontecerá no próximo dia 23. Caso apenado, o clube terá que pagar multa entre 100 e 100.000 reais, além do risco de perder pontos.

A procuradoria do tribunal enquadrou o Timão no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que impõe penas para a prática de “ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.

Logo após o clássico, o presidente Duílio Monteiro Alves declarou ser contrário aos cantos e disse ter instruído operadores de som e de imagem do estádio a reproduzirem frases inibindo as manifestações.

Fiel, sua presença é ESSENCIAL! Não tenham atitudes que prejudiquem o clube com perdas de mando ou portões fechados, como acender sinalizadores, arremessar objetos no gramado e cantos, gestos ou falas racistas ou homofóbicas, que envergonhem nossa torcida. Contamos com vocês! pic.twitter.com/rfuSMvWnlZ — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2022

“O futebol está mudando no próprio jogo, hoje depois dos avisos a torcida mudou o canto. Temos que insistir, vocês são importantes nisso para que a gente acabe com qualquer tipo de discriminação. Estamos em 2022, isso não faz sentido”, afirmou na ocasião.

O time também se manifestou por meio de nota oficial. “Quanto aos cantos homofóbicos relatados na súmula, o Corinthians reafirma o repúdio a tal prática. Vale lembrar que o clube alerta continuamente sua torcida, por meio de suas redes sociais e do sistema de som e de telões da Neo Química Arena para a ilegalidade desses comportamentos inaceitáveis. Fica aqui mais uma vez o pedido à Fiel Torcida para que esses atos não se repitam em nossa arena. Atenciosamente, Sport Club Corinthians Paulista.”

O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Respeite quem só quer viver.

17 de maio – Dia Internacional de Combate à Homofobia pic.twitter.com/TzI4gnvwGr — Corinthians (@Corinthians) May 17, 2022

Na súmula da partida, o árbitro Wilton Pereira de Sampaio ainda registrou uma série de ocorrências como moedas e um isqueiro arremessadores do campo, além da paralisação da partida devido a sinalizadores.

Recentemente, o clube se manifestou após ser alvo de atos racistas envolvendo torcedores do Boca Juniors nos confrontos de ida e volta pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, anunciou ter feito reclamação formal à Conmebol.