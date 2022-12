Corinthians diz que Vítor Pereira mentiu: ‘Não comandamos caráter’

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se manifestou pela primeira vez após o polêmico acerto do técnico português Vítor Pereira com o Flamengo – revelado pelo clube carioca na última terça-feira, 13, pelas redes sociais. Na reapresentação do clube paulista para início da pré-temporada, o dirigente não poupou o antigo treinador afirmando por quatro vezes que Pereira “mentiu” e que acabou “enganado” pela alegação dele de que sairia pela doença da sogra.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“O Corinthians é muito maior que todos nós, o Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. É passado. E caráter das pessoas a gente não comanda”, iniciou o dirigente.

“Todas as condições de trabalho foram dadas. A continuidade do trabalho seria muito boa para o Corinthians. O que foi colocado para nós foi colocado para os torcedores, eu lamento a frustração. Dedicaram carinho ao Vítor, mas ele mentiu. Tudo o que sabemos foi colocado a vocês, uma doença da sogra, ele preferiu sair por isso. O Corinthians é maior que tudo isso, vamos em frente. Temos condições para isso e elenco para seguir”, completou.

Contratado em março, VP permaneceu até os últimos jogos no Corinthians na atual temporada sem assegurar permanência. Mesmo após a derrota para o Flamengo, na decisão da Copa do Brasil, torcedores do clube faziam coro nas partidas e nas redes sociais com o movimento “Fica, VP”.

Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético Mineiro, no último dia 13 de novembro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o próprio Duílio confirmou a não permanência do treinador português. Na ocasião, ele classificou Pereira como “um amigo que virou um irmão” e dizia ter “muito respeito” por ele.

“Quero agradecer ao Vítor, que de um amigo virou um irmão. É um cara que respeito muito, fez um grande trabalho aqui. Agradecer também toda a sua comissão. Foi um ano de muitas experiências positivas, vimos a evolução de atletas e um Corinthians jogar um futebol mais propositivo. Trabalhamos para que a gente tenha, ano que vem, desse nível para cima. Obrigado Vítor, obrigado a todos da comissão, e um abraço”, disse na ocasião.

Continua após a publicidade

“Do Vítor, não é questão de coisa pessoal. O cara enganou todo mundo. Torcida se apaixonou por ele, eu também sou torcedor. Fiz de tudo para que ele continuasse. Do nosso lado foi verdade, transparência, planejamento, condições de trabalho. Oferecemos tudo e mentiu. Achou melhor sair para cuidar da sogra e foi fazer outra coisa. Decepção com as pessoas. Não vou mudar meu jeito de ser, tenho muitos amigos. Tenho amigos na imprensa, como em todas as fases da vida. Passou, acreditamos e não era o que parecia ser. Escolheu esse caminho. Vamos em frente”, argumentou nesta quarta-feira. Duílio ainda fez questão de dizer que não há dívidas com o treinador, exceto o salário de dezembro – previsto ainda no contrato com duração até 31 de dezembro. Ele praticamente descartou possíveis medidas judiciais contra o antigo profissional. “Li manchetes esses dias que Corinthians ainda deve ao Vítor. Deve mês que não venceu, Corinthians não atrasou nem uma hora o salário dele. Foi tudo pago corretamente. Nunca existiu atraso. Agora, é uma questão mais jurídica. Acredito que não há nada que possa ser feito. Alguém que passou por aqui e saiu pelos fundos. Escolha dele. Se existir algo que possa proteger o Corinthians, será feito. De imediato, não há o que ser feito. Se tiver que pagar, vamos pagar. Se não precisar pagar, não vamos pagar”, afirmou. Para 2023, o clube paulista optou por efetivar Fernando Lázaro, antes auxiliar da comissão técnica permanente. “[Fernando Lázaro está] muito pronto. Estou convicto, confiante no trabalho, na comissão, no elenco. Questionamentos vão existir e no Corinthians muito mais, pode fazer campeonato maravilhoso, mas se a última bola não entrar nada presta. Vão existir momentos difíceis como em qualquer clube, mas estamos prontos porque confiamos no Fernando. Estamos acostumados com isso e se não quisesse não estaria aqui. Muitas vezes é desproporcional, mas é o mundo de hoje para nós, nossos filhos, para qualquer trabalhador. A vida está diferente. Estamos prontos e confiantes em um grande ano”, concluiu. Mesmo com o problema familiar, o português passou as férias no Brasil, junto a família, e avançou as tratativas com o Rubro-Negro. Detalhes do vínculo entre Vítor Pereira e Flamengo ainda não foram divulgados. O Flamengo ainda decidiu não dar continuidade ao trabalho com Dorival Júnior. O técnico manifestou desejo de seguir na Gávea, mas a vontade do clube seguiu caminho o oposto.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN