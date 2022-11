Corinthians anuncia Fernando Lázaro como novo técnico para 2023

O Corinthians surpreendeu todo mundo com novidades neste domingo, 20. Em meio a abertura da Copa do Mundo no Catar, o Timão anunciou oficialmente a promoção de Fernando Lázaro como técnico da equipe para a temporada de 2023. O analista de desempenho integrava a seleção brasileira para o Mundial.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Fernando Lázaro ocupava o cargo de analista de desempenho do Corinthians e foi convocado para ser observador do Brasil na Copa do Mundo. Integrou a delegação brasileira na semana de treinos na Itália, em Turim, mas não viajou para o Catar.

O cargo de comandante da equipe alvinegra estava vago desde a saída de Vítor Pereira.

O ex-analista conhece bem o clube do Parque São Jorge. Aos 41 anos, Lázaro é filho do ex-lateral e ídolo Zé Maria. Chegou no Timão em 1999, como membro do departamento de informática e saiu em 2016 para a seleção brasileira, ‘puxado’ pelo técnico Tite. Retornou no início do ano passado e precisou assumir a equipe de forma interina. Fernando Lázaro somou já sete partidas como técnico do Corinthians: com seis vitórias e um empate.

Continua após a publicidade

Lázaro terá tempo para organizar a equipe e viver uma pré-temporada com os atletas. O Corinthians já está garantido na fase de grupos da Libertadores e sonha com um título para 2023, depois de flertar com a Copa do Brasil na última temporada.

FERNANDO LÁZARO É O NOVO TÉCNICO DO CORINTHIANS! ⚫⚪ Depois de muito tempo de casa no Timão, filho de um dos maiores ídolos da nossa história e com grande aproveitamento no período de interino, agora começa uma nova jornada por aqui.#VaiCorinthians pic.twitter.com/X602FIIBVp — Corinthians (@Corinthians) November 20, 2022

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN