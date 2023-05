Corinthians alivia parte da pressão, mas terá sequência duríssima

Apesar de mais um jogo sem somar os três pontos, o empate entre Corinthians e Fortaleza, por 1 a 1, na última segunda-feira, 8, pode ser interpretado de maneira positiva pela torcida alvinegra. O duelo na Neo Química Arena pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro marcou o fim do jejum de Yuri Alberto, atacante do Timão tratado como principal esperança de gols, após nove jogos sem balançar as redes. Além disso, o tento no fim da partida evitou mais uma derrota em casa.

O empate tirou a equipe de Vanderlei Luxemburgo da zona de rebaixamento do Brasileirão e pode ser o gás para uma dura sequência. Ate o final deste mês de maio, o treinador recém-contratado precisa preparar o Corinthians para sete partidas.

Os duelos, além de terem pouco tempo de espaço entre si, também são considerados difíceis e decisivos. Nesse período, faz a ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, encara o Argentinos Juniors em partida decisiva pela Libertadores e no Brasileirão os adversários serão Botafogo, São Paulo, Flamengo e Fluminense.

Apesar do empate, Luxemburgo disse ter enxergado evolução no time e citou o tempo de trabalho como um obstáculo. “O Corinthians foi consistente no primeiro tempo, dentro do que treinamos. Fortaleza é muito organizado, é um time muito bom. Nós deixamos a bola com eles. Eles queriam que a gente adiantasse a marcação para eles encontrarem a velocidade. (…) É muito pouco para entrosar tudo ao mesmo tempo”

Autor do gol do empate, na reta final, Yuri Alberto entrou como reserva. Questionado, Luxa negou que a escolha foi uma espécie de castigo pela má fase do atacante. “Não teve punição, muito pelo contrário. Todo mundo está cobrando, nove jogos sem marcar. As pessoas que estavam criticando pediram a entrada dele pois viram que precisava de um cara como ele. Assim acontece no futebol. Falei para ele ficar tranquilo, que ele faz parte de um elenco que fará coisas boas. As coisas vão acontecer e aconteceu hoje.”

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, 11, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O adversário é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento. No entanto, o Timão pode se agarrar no retrospecto recente, que marca um período de quatro partidas sem ser derrotado pelo clube carioca.

Os jogos do Corinthians em maio:

11/5 – Botafogo x Corinthians (Brasileirão)

14/5 – Corinthians x São Paulo (Brasileirão)

17/5 – Alético Mineiro x Corinthians (Copa do Brasil)

21/5 – Flamengo x Corinthians (Copa do Brasil)

24/5 – Argentinos Juniors x Corinthians (Libertadores)

28/5 – Corinthians x Fluminense (Brasileirão)

31/5 – Corinthians x Atlético Mineiro (Copa do Brasil)