Santos e Palmeiras fazem o clássico número 348 da história do confronto neste sábado, 20, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A rivalidade centenária entre as duas equipes é um dos ingredientes desse confronto que tem sido marcado, nos últimos anos, pela hegemonia palmeirense. A equipe comandada por Abel Ferreira vive a melhor fase sobre o rival em 81 anos.

Se vencer, ainda pode assumir a liderança – atualmente é o segundo colocado, com 14, um ponto atrás do Botafogo, que enfrenta o Fluminense na mesma rodada.

A derrota mais dolorosa para o torcedor santista esquecer é a final da Libertadores de 2020, por 1 a 0, no Maracanã vazio devido à pandemia da Covid-19. O gol de Breno Lopes foi o quarto revés da série negativa de onze jogos em que os santistas não conseguiram superar os alviverdes.

A última vez que o Peixe venceu o Palmeiras ocorreu no dia 9 de outubro de 2019, na vitória por 2 a 0, com gols de Gustavo Henrique e Marinho, pelo Campeonato Brasileiro. Os treinadores das equipes eram, respectivamente, Jorge Sampaoli e Luiz Felipe Scolari.

Desde então, os times já se encontraram quatro vezes pelo Campeonato Paulista, uma pela Libertadores e seis vezes pelo Brasileirão, sendo que o Palmeiras levou a melhor em nove oportunidades e o jogo terminou empatado outras duas vezes.

Mas a soberania palestrina no estado nos últimos anos não se configura apenas contra o Santos. Diante do São Paulo, a invencibilidade é de três jogos. Já contra o Corinthians são cinco partidas

Curiosamente, o Peixe já trocou de técnico oito vezes nesse intervalo. Passaram pela equipe: Jesualdo Ferreira, Cuca. Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabián Bustos, Lisca e Odar Helmann, o atual comandante.

Confira os jogos da invencibilidade do Palmeiras sobre o Santos:

2/4/2023 – Palmeiras 3 x 1 Santos – Paulista

18/9/2022 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Brasileiro

29/5/2022 – Santos 0 x 1 Palmeiras – Brasileiro

13/3/2022 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulista

7/11/2021 – Santos 0 x 2 Palmeiras – Brasileiro

6/5/2021 – Palmeiras 3 x 2 Santos – Paulista

30/1/2021 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Libertadores

5/12/2020 – Santos 2 x 2 Palmeiras – Brasileiro

23/8/2020 – Palmeiras 2 x 1 Santos – Brasileiro

29/2/2020 – Santos 0 x 0 Palmeiras – Paulista

Vice-líder do Brasileiro, com 14 pontos, a equipe de Abel Ferreira chega para o confronto embalado de jogos sem perder na temporada. Já o Santos ocupa a 7ª posição, com quatro pontos a menos.

Caso vença ou empate com o Santos logo mais, o Verdão chegará a 12 jogos de invencibilidade, a melhor série positiva da história sobre o rival. A partida terá transmissão ao vivo do canal fechado SporTV e do Premiere.