Como foram as últimas temporadas de Marinho, novo alvo do São Paulo

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, 29, o afastamento do atacante Marinho, de 33 anos. Em publicação no Twitter, o clube carioca informou que o atacante foi multado, retirado da relação do último jogo e passará a treinar em período alternativo. Desejo antigo do São Paulo, o jogador eleito Rei da América em 2021 virou o mais novo alvo da equipe paulista.

Segundo informações do site ge, o desentendimento se deu por Marinho não ter aceitado viajar ao Chile, para o jogo contra o Ñublense, em razão de dores.

Internamente, isso foi visto como um caso de indisciplina, uma vez que Sampaoli havia dado a ordem de que todos os atletas fossem ao local do jogo da Libertadores.

Com contrato na Gávea até o fim deste ano, no momento, o São Paulo aparece como favorito e já negocia a contratação do atacante. Ele foi contratado em janeiro de 2022 por 8 milhões de reais.

Relembre temporadas recentes

No Flamengo desde o início de 2022, Marinho ainda não fez gols em 16 jogos na temporada. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, entrou em campo 59 vezes, balançou a rede seis e anotou nove assistências – três delas em 2023. Longe de estar nas graças da torcida, vive período de baixa e pouco prestígio no clube.

Antes de acertar com o time carioca, Marinho viveu seu melhor momento da carreira. Pelo Santos, onde ficou de 2019 a 2021, fez 41 gols e deu 17 assistências em 113 partidas. Na Baixada Santista, foi eleito o Rei da América, premiação que elege o melhor jogador da América Latina na temporada.

Sua passagem no alvinegro se deu após curto momento no Grêmio, sem muito sucesso. Com a camisa do Tricolor, entre 2018 e 2019, foi a campo só 28 vezes e fez cinco gols, quando estava recentemente de volta do futebol chinês. Marinho fez 22 partidas na China, pelo Changchun Yatai.

Antes da experiência no oriente, teve sua primeira temporada completa de destaque. Em 2017, no Vitória, fez 21 gols e deu seis assistências em 43 partidas, enquanto estava emprestado pelo Cruzeiro.

Desde então, passou a ser tratado como um dos principais atacantes de velocidade do país, com direito a comoções por uma convocação para a seleção brasileira, o que nunca chegou a acontecer.