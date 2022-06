Como estão as obras da Arena MRV, o estádio do Atlético-MG

A Arena MRV, novo estádio do Atlético Mineiro, está ganhando cara. Dois anos depois do início da construção, as arquibancadas, estacionamentos e estruturas metálicas já estão prontos. Em processo adiantado, a cobertura em branco e cinza escuro colorem o exterior e agradam a torcida. As obras estão previstas para serem concluídas no final deste ano e a inauguração está marcada para 25 de março de 2023.

Localizada na Rua Cristina Maria de Assis, 202, bairro Califórnia, Belo Horizonte, a Arena MRV comportará 46.000 torcedores. Construída com forte apoio da construtora que nomeia o estádio e que tem como fundador e CEO o mecenas atleticano Rubens Menin, a casa atleticana deve custar cerca de 650 milhões de reais, informou o CEO Bruno Muzzi.

O estacionamento totalmente coberto para 2.333 vagas é uma das estruturas já prontas e, como garantem os responsáveis pelo estádio, preparadas para a acessibilidade: rampas e elevadores garantem o acesso total a pessoas com mobilidade reduzida. As arquibancadas também já estão concluídas e receberão as cadeiras em breve – o setor em que as torcidas organizadas ficará pode não contar com assentos.

“Tudo está andando muito rápido, mas ainda falta bastante. Depois que a obra tiver pronta, precisamos da licença para operar. Não é fácil, envolve a entrega das contrapartidas, além de processos com policiamento e bombeiro”, explicou Rivelle Nunes, assessor da Arena MRV, durante a visita guiada.

Pautadas no isolamento acústico e térmico, além da estética, a cobertura da Arena é composta por três camadas, de dentro para fora: estrutura metálica, lã de rocha e painéis brancos e cinzas. O elemento do meio é o responsável por manter o máximo de som possível dentro do estádio, visando não incomodar a vizinhança e criar clima de “caldeirão”, mantendo uma temperatura agradável.

Também com o intuito de transformar o estádio em um local de forte conexão entre torcedor e jogadores, as arquibancadas leste e oeste ficam a 8,5 metros da linha lateral. Assim como atrás dos gols, que o primeiro degrau estará a 10 metros do início do campo. Ainda não há definição se o gramado será natural ou composto com artificial.

Situada próximo a Contagem, município da Região Metropolitana de BH, o estádio fica a 28 quilômetros da Cidade do Galo, CT do Atlético, em Vespasiano. Em zona menos residencial e turística, a construção exigirá mudanças no trânsito para que a via expressa Avenida Presidente Juscelino Kubitschek não seja afetada em dia de jogos ou eventos na Arena. Essas contrapartidas são essenciais para a inauguração.

A promessa do clube e da construtora é que o estádio seja o mais tecnológico da América Latina. O local já conta com o Centro de Experiências Fassa Bortolo, que insere o visitante em salas de realidade virtual simulando a obra pronta. O acesso de internet será facilitado para todos os frequentadores do estádio, o que contribui para o conforto dos torcedores e a facilitação nos trabalhados de imprensa. Toda a iluminação será em LED, visando, também, uma maior economia de eletricidade e possibilitando “show de luzes”, inspirado no Allianz Stadium, da Juventus. Dois telões de 144 metros quadrados estão instalados nos setores norte e sul.

Tendo em vista a grandiosidade do projeto, o Atlético Mineiro e a Arena MRV pediram que a Live Park organizasse uma abertura dividida em cinco etapas. O evento batizado como BH Festival começa no dia 25 de março de 2023, aniversário do Galo, com o primeiro chute ao gol. Outros quatro eventos marcam o processo de inauguração, incluindo uma partida contra adversário internacional.

