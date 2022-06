Com provocação ao Inter, Corinthians anuncia contratação de Yuri Alberto

A disputa entre Internacional e Corinthians pelo atacante Yuri Alberto terminou com final feliz para a equipe paulista — e em provocação aos colorados. O Timão anunciou na tarde desta quarta-feira, 29, o empréstimo do jogador de 21 anos, que estava no Zenit, da Rússia.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O vínculo de um ano vale até junho de 2023. O Corinthians, por sua vez, emprestou o goleiro Ivan e o atacante Mantuan à equipe de São Petersburgo, que poderá exercer opção de compra ao final do contrato.

A equipe do Parque São Jorge usou as redes sociais para anunciar o atacante e, em umas essas postagens, provocou o Internacional ao exibir um vídeo com lances e gols do atacante, com referencias a uma gravação de DVD.

Quem quer ver os gols do nosso novo centroavante? Dá um play aí! ▶️📀🫣#BemVindoYuriAlberto#VaiCorinthians pic.twitter.com/I4aCsC9Vhp — Corinthians (@Corinthians) June 29, 2022

A postagem faz referência ao episódio de 2009, quando o Internacional fez reclamações à arbitragem de um suposto favorecimento à equipe paulista, anexando imagens ao processo. Desde então, a cada triunfo sobre o clube gaúcho, o Corinthians tem utilizado a expressão “põe no DVD”, que chegou a aparecer nos telões de Itaquera.

Continua após a publicidade

Os clubes mantém forte rivalidade desde 2005, ano em que o Corinthians venceu o Campeonato Brasileiro, em uma edição marcada pelo adiamento de 11 jogos em razão do escândalo da Máfia do Apito. O pênalti não marcado em Tinga, que acabou expulso no lance, no duelo entre as equipes no Pacaembu também é bastante recordado em Porto Alegre.

Yuri Alberto trocou o Internacional pelo Zenit, da Rússia, em janeiro deste ano por 149 milhões de reais. Por causa da guerra na Ucrânia, a Fifa estendeu a opção de atletas não-russos de negociar com outros times. A equipe do Rio Grande do Sul tinha interesse em seu retorno, mas o Corinthians acabou levando a melhor na disputa.

Yuri Alberto poderá ser inscrito nas quartas de final da Libertadores caso o time passe pelo Boca no jogo de volta das oitavas, na Bombonera. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0 na Neo Química Arena, com Yuri Alberto nas tribunas.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens