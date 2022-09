Cinco times e três vagas: a briga pelo acesso na Série B do Brasileirão

A disputa pelo acesso à elite do futebol nacional segue acirrada restando oito rodadas para o fim da Série B. Com exceção ao líder Cruzeiro, que pode carimbar o retorno já nesta quarta-feira, 21, contra o Vasco, as outras três vagas seguem em aberto. A 31ª rodada foi iniciada nesta terça, 20, com a vitória por 3 a 0 do Grêmio diante do Sport, em Porto Alegre.

Bahia, Grêmio, Vasco, Londrina e Sport são os times com reais chances de brigar pelas três posições restantes no G-4. Restam oito jogos para 16 das 20 equipes, sendo quatro como visitante e outras quatro como mandante, além de confrontos diretos.

Apenas três pontos separam o terceiro colocado Bahia, com 51 pontos, do quarto colocado, o Vasco. De acordo com o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe baiana tem 95.4% de chance de acesso, seguido pelo Grêmio, com 86,2%, e o Vasco, 60%.

Londrina e Sport, quinto e sexto colocados, respectivamente, correm por fora com 29,2% e 12,3%. Dos oito jogos restantes, as duas equipes realizam até o fim do campeonato três confrontos diretos com equipes da ponta da tabela, tendo a chance de diminuir a distância.

Confira os confrontos diretos de cada equipe até o fim do campeonato:

Sport

31ª rodada – Grêmio 3 x 0 Sport

34ª rodada – Sport x Cruzeiro

35ª rodada- Sport x Vasco

Londrina

32ª rodada – Vasco x Londrina

34ª rodada – Londrina x Grêmio

36ª rodada – Londrina x Sport

Bahia

35ª rodada – Grêmio x Bahia

Vasco

32ª rodada – Vasco x Londrina

35ª rodada – Sport x Vasco

Grêmio

34ª rodada – Londrina x Grêmio

35ª rodada – Grêmio x Bahia

