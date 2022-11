Ceni admite atritos no vestiário em fim de ano melancólico do São Paulo

O São Paulo perdeu para o Internacional, por 1 a 0, na última terça-feira, 8, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A derrota, que foi acompanhada de vaias e protestos vindos da arquibancada, deixou o Tricolor longe de uma vaga para a Libertadores, podendo se despedir das chances ainda nesta rodada, a depender do resultado dos concorrentes.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O fim de ano melancólico se dá com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e uma eliminação nas semifinais da Copa do Brasil, além de atritos no vestiário, como admite Rogério Ceni. O treinador confirmou que ouviu reclamações do meio-campista Patrick durante a derrota para o Fluminense, por 3 a 1, na 36ª rodada.

Antes mesmo da derrota para o Inter, o ídolo tricolor disse à transmissão do SporTV: “A reclamação do Patrick é procedente, houve no intervalo do jogo, e não no final, única e exclusivamente ele. Isso é uma coisa que a gente trata internamente dentro do vestiário, sem problema, ele está relacionado para o jogo, tudo normal”. O meia não começou como titular contra seu ex-clube, mas entrou já no início do segundo tempo.

Após o jogo, na coletiva de imprensa, Rogério Ceni voltou a falar sobre o atrito, de forma mais detalhada. “Eu não tenho problema nenhum com jogador reclamar, acho que faz parte. Mas entre eu e ele (Patrick), tudo resolvido. Veio para o jogo, entrou 45 minutos. E eu sempre falo: jogador que não está pronto para sair, não pode fazer parte de grupo”.

“Isso vaza de dentro, como em vários clubes. Vocês da imprensa têm amigos, e aí a história é contada da forma que fica melhor para dar mais notícia. Então, o que teve não foi nem uma discussão. Ele ficou chateado, falou um palavrão na hora que saiu. Eu pedi para ele por gentileza se retirar do vestiário, ele continuou sentado, ficou quieto e depois voltou a falar, atrapalhou um pouco a condução do intervalo. Isso já está superado e essa é a verdade, mas todo jogador precisa respeitar principalmente o cara que está entrando e a posição de um treinador”, concluiu.

O São Paulo é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos e um jogo a mais do que todos os concorrentes. Para seguir sonhando com a vaga na Libertadores, o Tricolor precisa torcer contra uma vitória dos mineiros Atlético e América, ambos com 52 pontos, além de ficar de olho nos rivais que estão atrás, como Botafogo (50 pontos) e Fortaleza (49).

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens