Ceará x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Ceará e São Paulo se enfrentam neste domingo, 18, às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido em TV aberta pela Globo e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na décima 14ª colocação com 31 pontos, a equipe cearense busca os três pontos para se afastar de vez da zona de rebaixamento e passar a olhar a parte mais alta da tabela. Invicto há cinco jogos, o time dirigido por Lucho González aposta na força da torcida.

O Tricolor, 13º, mas com a mesma quantidade de pontos que o Ceará, tem as mesmas pretensões para a rodada. O time é finalista da Sul-Americana, mas foi eliminado nesta semana nas semifinais da Copa do Brasil

O Ceará deve ir a campo com: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richard, Richardson; Lima, Vina, Mendoza; Jô.

O São Paulo, por sua vez, deve ser escalado com: Felipe Alves, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo, Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick, Igor Gomes; Luciano e Calleri.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Red Bull Bragantino x Goiás – Premiere

16h

Flamengo x Fluminense – TV Globo e Premiere

Ceará x São Paulo – TV Globo e Premiere

18h

América-MG x Corinthians – Premiere

Juventude x Fortaleza – Premiere

18h30

Palmeiras x Santos – SporTV e Premiere

19h

Athletico-PR x Cuiabá – Furacão Live

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens