Ceará x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Ceará e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 30, às 16h30 (de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Atual líder da competição com 39 pontos, quatro a frente do segundo colocado, o Corinthians, o Verdão vive novo bom momento na temporada após a eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde a queda para o rival São Paulo, foram três vitórias seguidas na competição nacional: diante de Cuiabá, América-MG e Internacional.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira deve contar com o retorno do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e do atacante Rafael Navarro, recuperados de problemas musculares. O atacante Rony segue como ausência.

Sem suspensos, o provável time terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López.

Na 12ª colocação, com 24 pontos, o Vovô vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude na última rodada. Antes disso, a equipe havia vencido três partidas consecutivas, se distanciando do grupo dos quatro rebaixados.

O técnico Marquinhos Santos não poderá contar com o volante Richard, suspenso, e com o atacante Erick, em recuperação de lesão. O treinador ainda não indicou os possíveis substitutos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Ceará x Palmeiras – Premiere

Goiás x Coritiba – Premiere

19h

Corinthians x Botafogo – Premiere

20h30

Flamengo x Atlético-GO – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Brusque x Cruzeiro – Premiere

16h

Londrina x Criciúma – SporTV e Premiere

18h30

Novorizontino x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

19h

Ponte Preta x Operário-PR – Premiere

20h30

CSA-AL x Ituano – Premiere

