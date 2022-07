Ceará x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Ceará e Corinthians se enfrentam neste sábado, 16, às 21h (de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Vice-líder, com 29 pontos, o Timão quer manter o embalo na temporada. Nas últimas semanas, a equipe eliminou Boca Juniors e Santos da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente, e ainda venceu o Flamengo pelo Brasileirão se reaproximando do topo da tabela – atualmente está somente um ponto atrás do Palmeiras, líder com 30.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira vive a expectativa do retorno do meia-atacante Willian, liberado para treinamentos com o grupo após lesão no ombro direito.

Entre os desfalques, não terá o volante Cantillo, em transição física após se recuperar de lesão, além do lateral-direito Fagner e do volante Maycon, também em fase final de condicionamento. O atacante Júnior Moraes e o meia Renato Augusto seguem no departamento médico.

Na 17ª colocação, com 18 pontos, o Vozão tenta se reerguer da eliminação para o rival Fortaleza na Copa do Brasil para conseguir deixar a zona do rebaixamento da competição.

Para a partida, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com o atacante Iury Castilho, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o atacante Erick, machucado, será outra baixa.

O time ainda não sabe ser poderá contar com o lateral-esquerdo Victor Luís e com o zagueiro Luiz Otávio. O primeiro apresentou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto o segundo teve um desconforto na panturrilha.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Athletico-PR x Internacional – Furacão Live e Twitch Casimiro

19h

Flamengo x Coritiba – Premiere

Avaí x Santos – Premiere

21h

Ceará x Corinthians – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Ituano-SP x Londrina-PR – Premiere

16h

CRB-AL x Brusque-SC – SporTV e Premiere

16h30

Sampaio Corrêa-MA x Vasco – Premiere

Grêmio x Tombense-MG – Premiere

18h30

Guarani x Bahia – SporTV e Premiere

